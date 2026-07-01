به گزارش میراث آریا، ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در حاشیه نشست تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مراسم تشییع رهبری با بیان اینکه تلاش داریم با بهرهگیری از حداکثر توان، ظرفیت صندلیهای پروازی را افزایش دهیم، گفت: از ظرفیت شرکتهای هواپیمایی خارجی نیز استفاده میکنیم تا بتوانیم پروازها را به بهترین شکل انجام دهیم.
او در پاسخ به اینکه کدام شرکتهای خارجی در حال حاضر به کشور پرواز دارند، گفت: در تلاش برای برقراری پروازهایمان به کشورهایی که به دلیل شرایط جنگی پرواز به آنها قطع شده بود، هستیم. همچنین شرکتهای هواپیمایی خارجی نیز درخواست برقراری پرواز دادهاند اما هنوز پروازی از سوی آنها انجام نشده و امیدواریم از هفتههای آینده فعالیت این شرکتها آغاز شود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص تعداد هواپیماهای زمینگیر نیز اظهار کرد: آمار ناوگان زمینگیر به دلیل قرار گرفتن هواپیماها در چرخههای چکهای دورهای و تعمیرات بهصورت لحظهای تغییر میکند و نمیتوان عدد ثابتی برای آن اعلام کرد اما بهطور تقریبی نیمی از هواپیماهای موجود در حال حاضر عملیاتی هستند و نیمی دیگر در مراکز تعمیراتی در حال گذراندن چکهای پروازی و فنی هستند تا به چرخه عملیاتی بازگردند.
شیرودی در پاسخ به اینکه چه تعداد هواپیما در جریان جنگ آسیب دیدهاند، گفت: خسارات وارده به این هواپیماها از سطح جزئی تا کلی متفاوت است. با این حال، تعداد هواپیماهایی که در چرخه عملیاتی بودند و دچار آسیب شدند، کمتر از ۱۰ فروند است.
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