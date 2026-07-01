به گزارش میراث آریا، در بازدید میدانی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۵ از مجتمع‌های خدمات رفاهی و بین‌راهی، روند آماده‌سازی و تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.

اسداله تاجیک رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت در جریان این بازدید، با تأکید بر موقعیت استراتژیک این شهرستان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تردد شرکت‌کنندگان به سمت پایتخت، اظهار کرد: با توجه به حجم گسترده مشتاقان برای شرکت در آیین وداع ،تمامی مجتمع‌های خدمات گردشگری ملزم به ارائه خدمات مطلوب، با کیفیت و شبانه‌روزی به شرکت‌کنندگان شده‌اند تا میزبان شایسته‌ای برای این عزیزان باشیم.

او در ادامه با اشاره به تشکیل تیم‌های بازرسی و نظارتی ویژه افزود: به‌منظور تضمین سلامت و رفاه زائران، کارشناسان این اداره وضعیت بهداشتی، آمادگی نمازخانه‌ها و کیفیت خدمات رفاهی مجتمع‌ها را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند تا ضمن پیشگیری از هرگونه خلل در خدمت‌رسانی، استانداردهای لازم رعایت شود.

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