۱۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۰

آمادگی کامل ظرفیت‌های گردشگری پاکدشت برای میزبانی از شرکت‌کنندگان آیین وداع با پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب

آمادگی کامل ظرفیت‌های گردشگری پاکدشت برای میزبانی از شرکت‌کنندگان آیین وداع با پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب

به منظور برنامه‌ریزی، هماهنگی و اتخاذ تمهیدات لازم برای حضور شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید امت، تمامی مجتمع‌های خدمات رفاهی و گردشگری شهرستان پاکدشت برای خدمت‌رسانی به زائران و دلدادگان اعزامی به تهران در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

به گزارش میراث آریا، در بازدید میدانی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۵ از مجتمع‌های خدمات رفاهی و بین‌راهی، روند آماده‌سازی و تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.

اسداله تاجیک رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت در جریان این بازدید، با تأکید بر موقعیت استراتژیک این شهرستان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تردد شرکت‌کنندگان به سمت پایتخت، اظهار کرد: با توجه به حجم گسترده مشتاقان برای شرکت در آیین وداع ،تمامی مجتمع‌های خدمات گردشگری ملزم به ارائه خدمات مطلوب، با کیفیت و شبانه‌روزی به شرکت‌کنندگان شده‌اند تا میزبان شایسته‌ای برای این عزیزان باشیم.

او در ادامه با اشاره به تشکیل تیم‌های بازرسی و نظارتی ویژه افزود: به‌منظور تضمین سلامت و رفاه زائران، کارشناسان این اداره وضعیت بهداشتی، آمادگی نمازخانه‌ها و کیفیت خدمات رفاهی مجتمع‌ها را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند تا ضمن پیشگیری از هرگونه خلل در خدمت‌رسانی، استانداردهای لازم رعایت شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041000756
لیلا صدقی
دبیر محمد آوخ

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