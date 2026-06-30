۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷

برگزاری نمایشگاه مجازی «محرم در هنر نقاشی پشت شیشه» / تبلور حماسه‌های عاشورایی در بستر نور و شیشه

برگزاری نمایشگاه مجازی «محرم در هنر نقاشی پشت شیشه» / تبلور حماسه‌های عاشورایی در بستر نور و شیشه

موزه نقاشی پشت شیشه با هدف تجلیل از عظمت ایام محرم و نمایش پیوند میان هنر اصیل و مضامین مذهبی، از نمایشگاه ویژه خود با عنوان «محرم در هنر نقاشی پشت شیشه» رونمایی کرد. این نمایشگاه که به‌صورت کاملاً مجازی و در دسترس عموم قرار گرفته است، مجموعه‌ای از برترین آثار هنرمندان در این حوزه را به نمایش می‌گذارد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی کارخانی، رئیس موزه نقاشی پشت شیشه، امروز سه‌شنبه 9 تیرماه 1405، در خصوص برگزاری این رویداد گفت: نقاشی پشت شیشه به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود از جمله شفافیت، لایه‌بندی رنگ‌ها و بازی نور، یکی از بهترین بسترها برای روایت داستان‌های حماسی و معنوی است.

او افزود: در این نمایشگاه، تلاش شده تا شکوه ایام محرم و حماسه‌های عاشورایی از طریق تکنیک‌های ظریف این هنر، به شکلی متفاوت و چشم‌نواز به مخاطب ارائه شود.
کارخانی افزود: انتخاب فضای مجازی برای این نمایشگاه، با هدف فراهم کردن بستری برای بازدید جهانی و دسترسی آسان تمامی علاقه‌مندان به هنر و همچنین شیعیان در سراسر جهان انجام شده است تا بتوانند بدون محدودیت، در این فضای معنوی و هنری مشارکت کنند.
بازدیدکنندگان می‌توانند با مراجعه به   https://tehran.mcth.ir/  از این مجموعه آثار دیدن کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040900611
وجیهه قاسمی
دبیر مهدی ارجمند

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