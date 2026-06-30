بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی کارخانی، رئیس موزه نقاشی پشت شیشه، امروز سهشنبه 9 تیرماه 1405، در خصوص برگزاری این رویداد گفت: نقاشی پشت شیشه به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود از جمله شفافیت، لایهبندی رنگها و بازی نور، یکی از بهترین بسترها برای روایت داستانهای حماسی و معنوی است.
او افزود: در این نمایشگاه، تلاش شده تا شکوه ایام محرم و حماسههای عاشورایی از طریق تکنیکهای ظریف این هنر، به شکلی متفاوت و چشمنواز به مخاطب ارائه شود.
کارخانی افزود: انتخاب فضای مجازی برای این نمایشگاه، با هدف فراهم کردن بستری برای بازدید جهانی و دسترسی آسان تمامی علاقهمندان به هنر و همچنین شیعیان در سراسر جهان انجام شده است تا بتوانند بدون محدودیت، در این فضای معنوی و هنری مشارکت کنند.
بازدیدکنندگان میتوانند با مراجعه به https://tehran.mcth.ir/ از این مجموعه آثار دیدن کنند.
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