به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کمیته میراث جهانی یونسکو اعلام کرده است که چهل‌وهشتمین نشست این کمیته با حضور نمایندگان ۲۱ کشور عضو، کارشناسان بین‌المللی و مدیران حوزه میراث‌فرهنگی از سراسر جهان، از ۱۹ تا ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ در شهر بوسان جمهوری کره برگزار خواهد شد.

بر اساس دستورکار منتشرشده، اعضای کمیته در این نشست پرونده‌های مربوط به ثبت ۳۰ اثر جدید در فهرست میراث‌جهانی، پیشنهادهای مرتبط با سه اثر ثبت‌شده و همچنین وضعیت حفاظتی ۱۴۷ اثر موجود در فهرست میراث‌جهانی را بررسی خواهند کرد.

اسناد رسمی یونسکو نشان می‌دهد که پرونده‌های امسال طیفی از محوطه‌های فرهنگی، طبیعی و ترکیبی را در بر می‌گیرد و پس از ارزیابی نهادهای مشورتی، درباره ثبت نهایی آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد. همچنین موضوع حفاظت از آثار در معرض تهدید، گزارش‌های حفاظتی کشورهای عضو، همکاری‌های بین‌المللی و مسائل اجرایی کنوانسیون میراث‌جهانی نیز در دستور کار نشست قرار دارد.

نشست بوسان یکی از مهم‌ترین رویدادهای جهانی حوزه میراث‌فرهنگی در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و تصمیمات آن نقش مهمی در سیاست‌های حفاظت، مدیریت و معرفی میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان خواهد داشت.

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