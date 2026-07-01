۱۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۵

شبکه موزه‌های روستایی؛ ابتکار تازه یونان برای احیای میراث و رونق گردشگری/ طرحی جدید برای توسعه گردشگری فرهنگی

شبکه موزه‌های روستایی؛ ابتکار تازه یونان برای احیای میراث و رونق گردشگری/ طرحی جدید برای توسعه گردشگری فرهنگی

دولت یونان از اجرای طرحی تازه برای ایجاد «شبکه موزه‌های روستایی اِوروس» در منطقه تراکیه خبر داد؛ طرحی که با هدف حفاظت از میراث فرهنگی، تقویت گردشگری فرهنگی، توسعه مناطق روستایی و ایجاد پیوند میان موزه‌ها و جوامع محلی اجرا خواهد شد. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا به نقل از رسانه‌های بین‌المللی، وزارت فرهنگ یونان پروژه ایجاد «شبکه موزه‌های روستایی اِوروس» را در شمال‌شرق این کشور آغاز کرده است. این طرح شهرهای اورستیادا و دیدیموتیخو و دیگر مراکز فرهنگی منطقه اِوروس را دربر می‌گیرد و بخشی از راهبرد دولت یونان برای تمرکززدایی فرهنگی و توسعه گردشگری در مناطق کمتر شناخته‌شده محسوب می‌شود. 

بر اساس این برنامه، موزه‌های محلی، مراکز مردم‌شناسی، آثار تاریخی و فضاهای فرهنگی در قالب یک شبکه واحد به یکدیگر متصل می‌شوند تا علاوه بر حفاظت بهتر از میراث فرهنگی، امکان طراحی مسیرهای گردشگری جدید و افزایش مدت اقامت گردشگران در منطقه فراهم شود. 

مقام‌های یونانی اعلام کرده‌اند این طرح علاوه بر حفاظت از میراث فرهنگی، موجب رونق اقتصاد محلی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، افزایش اشتغال و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه تراکیه در سطح بین‌المللی خواهد شد. 

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کد خبر 1405041000769
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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