به گزارش خبرنگار میراثآریا به نقل از رسانههای بینالمللی، وزارت فرهنگ یونان پروژه ایجاد «شبکه موزههای روستایی اِوروس» را در شمالشرق این کشور آغاز کرده است. این طرح شهرهای اورستیادا و دیدیموتیخو و دیگر مراکز فرهنگی منطقه اِوروس را دربر میگیرد و بخشی از راهبرد دولت یونان برای تمرکززدایی فرهنگی و توسعه گردشگری در مناطق کمتر شناختهشده محسوب میشود.
بر اساس این برنامه، موزههای محلی، مراکز مردمشناسی، آثار تاریخی و فضاهای فرهنگی در قالب یک شبکه واحد به یکدیگر متصل میشوند تا علاوه بر حفاظت بهتر از میراث فرهنگی، امکان طراحی مسیرهای گردشگری جدید و افزایش مدت اقامت گردشگران در منطقه فراهم شود.
مقامهای یونانی اعلام کردهاند این طرح علاوه بر حفاظت از میراث فرهنگی، موجب رونق اقتصاد محلی، حمایت از کسبوکارهای کوچک، افزایش اشتغال و معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی منطقه تراکیه در سطح بینالمللی خواهد شد.
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