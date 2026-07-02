به گزارش خبرنگار میراثآریا، سازمان موزههای قطر برنامه فرهنگی ماه ژوئیه ۲۰۲۶ را با دهها رویداد آموزشی، هنری و خانوادگی در موزهها و مراکز فرهنگی این کشور آغاز کرده است. این برنامه مجموعهای از نمایشگاهها، کارگاههای تخصصی، اردوهای تابستانی و فعالیتهای تعاملی را برای گروههای مختلف سنی در بر میگیرد.
بر اساس اعلام این نهاد، موزه هنرهای اسلامی دوحه یکی از اصلیترین مراکز اجرای برنامهها خواهد بود و میزبان دورههای خوشنویسی عربی، هندسه هنر اسلامی، قصهگویی، ادبیات کودک، کارگاههای هنرهای سنتی و برنامههای خانوادگی الهامگرفته از مجموعههای موزه است.
همچنین متحف؛ موزه هنر مدرن عرب، مرکز فرهنگی M۷ و موزه کودکان قطر نیز با برگزاری کلاسهای هنری، کارگاههای خلاقیت، آموزشهای تخصصی و اردوهای تابستانی در این برنامه مشارکت دارند.
موزههای قطر اعلام کردهاند که هدف از اجرای این برنامه، گسترش آموزش فرهنگی، افزایش مشارکت خانوادهها، تقویت ارتباط نسل جوان با میراث فرهنگی و معرفی هنر معاصر و میراث اسلامی از طریق تجربههای آموزشی و تعاملی است.
انتهای پیام/
نظر شما