حضور معاون گردشگری در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی؛ تجلی وحدت ملی در مصلی تهران

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، همزمان با برگزاری آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمة‌الله‌علیه)، با حضور در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران، در کنار اقشار مختلف مردم در این مراسم باشکوه حضور یافت.

این آیین با حضور پرشور و گسترده مردم از اقوام، مذاهب، گروه‌های مختلف اجتماعی و نسل‌های گوناگون از سراسر کشور برگزار شد و جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی، وفاداری، انسجام ملی و ارادت مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

حضور منظم و آرام هزاران نفر از شرکت‌کنندگان، همراه با همکاری مثال‌زدنی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، انتظامی، خدماتی و اعضای ستاد ویژه، موجب شد فرآیند حضور و وداع مردم در فضایی منظم، ایمن و با آرامش برگزار شود؛ موضوعی که بیانگر آمادگی، هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در مدیریت یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مردمی کشور بود.

معاون گردشگری کشور در حاشیه این مراسم، تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های عضو ستاد ویژه، به‌ویژه مجموعه‌های خدمات‌رسان، امدادی و اجرایی را شایسته قدردانی دانست و بر تداوم هماهنگی‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و شرکت‌کنندگان در آیین‌های پیش‌رو تأکید کرد.

آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور خیل عظیم عاشقان و دلدادگان انقلاب اسلامی، صحنه‌هایی ماندگار از وحدت، همدلی، ایثار و انسجام ملی را رقم زد و بار دیگر ظرفیت بالای مردم و دستگاه‌های اجرایی کشور در برگزاری منظم و باشکوه رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی را به نمایش گذاشت.

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