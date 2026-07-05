محمدسعید ولیزاده، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به برنامهریزیهای گسترده برای میزبانی از زائران مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده مشتاقان و ارادتمندان از کشورهای همسایه، بهویژه افغانستان و پاکستان، مجموعه دفاتر خدمات مسافرتی استان با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی و سایر دستگاههای مسئول، تمامی ظرفیتهای اجرایی و لجستیکی خود را برای مدیریت مطلوب ورود و جابهجایی این زائران بسیج کرده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، زائران خارجی پس از ورود به مرزهای کشور، با ناوگان حملونقل پیشبینیشده به مقصد مشهد مقدس منتقل خواهند شد تا با نظم، امنیت و سهولت، در آیین باشکوه تشییع و تدفین قائد شهید انقلاب اسلامی حضور یابند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه خدمات پیشبینیشده صرفا به زائران خارجی محدود نیست، تصریح کرد: همزمان با ورود گسترده زائران از استانهای مختلف کشور، تمامی ظرفیتهای موجود برای ساماندهی جابهجایی، هدایت سفرها و ارائه خدمات شایسته به شرکتکنندگان در این مراسم ملی و تاریخی به کار گرفته شده است.
ولیزاده با اشاره به نقش نظارتی انجمن در ارتقای کیفیت خدمات سفر خاطرنشان کرد: تیمهای بازرسی انجمن بهصورت شبانهروزی بر عملکرد دفاتر خدمات مسافرتی، روند ارائه خدمات و اجرای برنامههای پیشبینیشده نظارت دارند تا زائران با آرامش، نظم و کیفیت مطلوب از خدمات سفر بهرهمند شوند.
وی تاکید کرد: همافزایی میان تشکلهای حرفهای حوزه گردشگری، ادارهکل میراثفرهنگی خراسان رضوی و سایر نهادهای اجرایی، زمینه ارائه خدمات منسجم و در شان زائران داخلی و خارجی را فراهم کرده و صنعت سفر استان با تمام ظرفیت در خدمت برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد تاریخی قرار دارد.
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