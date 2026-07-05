۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۲

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی خراسان‌رضوی در گفت‌وگو با میراث‌آریا خبر داد

آماده‌باش صنعت سفر خراسان‌رضوی برای میزبانی از زائران خارجی/ ورود کاروان‌های افغانستان و پاکستان به مشهد برای آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

آماده‌باش صنعت سفر خراسان‌رضوی برای میزبانی از زائران خارجی/ ورود کاروان‌های افغانستان و پاکستان به مشهد برای آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی از آمادگی کامل شبکه دفاتر خدمات مسافرتی این استان برای ساماندهی ورود و جابه‌جایی زائران داخلی و خارجی خبر داد و گفت: همزمان با برگزاری آیین تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس، جمع زیادی از زائران کشورهای افغانستان و پاکستان با هماهنگی‌های انجام‌شده برای حضور در این مراسم معنوی راهی ایران خواهند شد و تمامی تمهیدات لازم برای انتقال، پشتیبانی و ارائه خدمات به آنان پیش‌بینی شده است.

محمدسعید ولی‌زاده، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای میزبانی از زائران مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده مشتاقان و ارادتمندان از کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان و پاکستان، مجموعه دفاتر خدمات مسافرتی استان با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی و سایر دستگاه‌های مسئول، تمامی ظرفیت‌های اجرایی و لجستیکی خود را برای مدیریت مطلوب ورود و جابه‌جایی این زائران بسیج کرده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، زائران خارجی پس از ورود به مرزهای کشور، با ناوگان حمل‌ونقل پیش‌بینی‌شده به مقصد مشهد مقدس منتقل خواهند شد تا با نظم، امنیت و سهولت، در آیین باشکوه تشییع و تدفین قائد شهید انقلاب اسلامی حضور یابند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه خدمات پیش‌بینی‌شده صرفا به زائران خارجی محدود نیست، تصریح کرد: همزمان با ورود گسترده زائران از استان‌های مختلف کشور، تمامی ظرفیت‌های موجود برای ساماندهی جابه‌جایی، هدایت سفرها و ارائه خدمات شایسته به شرکت‌کنندگان در این مراسم ملی و تاریخی به کار گرفته شده است.

ولی‌زاده با اشاره به نقش نظارتی انجمن در ارتقای کیفیت خدمات سفر خاطرنشان کرد: تیم‌های بازرسی انجمن به‌صورت شبانه‌روزی بر عملکرد دفاتر خدمات مسافرتی، روند ارائه خدمات و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده نظارت دارند تا زائران با آرامش، نظم و کیفیت مطلوب از خدمات سفر بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: هم‌افزایی میان تشکل‌های حرفه‌ای حوزه گردشگری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی و سایر نهادهای اجرایی، زمینه ارائه خدمات منسجم و در شان زائران داخلی و خارجی را فراهم کرده و صنعت سفر استان با تمام ظرفیت در خدمت برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد تاریخی قرار دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041400962
مهدی ارجمند
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha