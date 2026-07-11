به گزارش میراث‌آریا، سید احمد برآبادی، با تشریح اقدامات گسترده این اداره‌کل در راستای خدمت‌رسانی به زائران و مهمانان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، از بسیج همه ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی استان برای ارائه خدمات مطلوب در حوزه‌های اسکان، اطلاع‌رسانی، نظارت و پشتیبانی خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل ستادهای تخصصی و آغاز برنامه‌ریزی‌ها از روزهای نخست، اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همگام با سایر دستگاه‌های اجرایی، با حضور فعال و مستمر در جلسات ستاد، تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود را برای میزبانی شایسته از زائران و مهمانان این رویداد بزرگ ملی و مذهبی به کار گرفت.

او افزود: در همین راستا دومین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با محوریت هماهنگی و تقسیم وظایف دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و همزمان چهارمین جلسه کمیته اسکان با هدف احصای ظرفیت‌های اقامتی، بررسی وضعیت مراکز اسکان، ساماندهی فضاهای موقت و آمادگی برای پذیرش زائران تشکیل شد.

برآبادی ادامه داد: با توجه به حضور زائران خارجی، کمیته استقبال از مسافران خارجی نیز تشکیل شد و برنامه‌ریزی لازم برای ارائه خدمات مناسب، هدایت زائران، هماهنگی موکب‌ها و پشتیبانی از هیئت‌های خارجی انجام گرفت تا خدمات‌رسانی با نظم و کیفیت مطلوب صورت پذیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی گفت: معرفی استان به‌عنوان دروازه ورود زائران به شرق کشور، نیازمند اطلاع‌رسانی مناسب بود؛ از این‌رو بنرهای خوش‌آمدگویی در مبادی ورودی استان به دو صورت تک‌زبانه و دوزبانه نصب شد که علاوه بر زبان فارسی، زبان‌های اردو و پشتو نیز در آن‌ها مورد استفاده قرار گرفت تا ارتباط مؤثرتری با زائران کشورهای همسایه برقرار شود.

او با قدردانی از همراهی فعالان صنعت گردشگری استان اظهار کرد: جامعه حرفه‌ای هتلداران، مدیران مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر تأسیسات گردشگری همکاری کم‌نظیری با اداره‌کل داشتند و با هدف تسهیل اقامت زائران، تخفیف ۴۰ تا ۶۰ درصدی در واحدهای اقامتی استان اعمال شد؛ اقدامی که نقش مهمی در کاهش هزینه‌های سفر و افزایش رفاه زائران داشت.برآبادی افزود: علاوه بر این، با همکاری فرمانداری و فعالان گردشگری شهرستان نهبندان، تعدادی از اقامتگاه‌ها به‌صورت رایگان برای اسکان زائران اختصاص یافت تا بخشی از نیازهای اقامتی در مسیر تردد زائران تأمین شود و هیچ زائری در مسیر عبور از استان با مشکل اسکان مواجه نشود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه نظارت مستمر یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه بود، گفت: تیم‌های بازرسی اداره‌کل به‌صورت روزانه از موکب‌های خدمات‌رسان مستقر در مسیر زائران خارجی بازدید کردند و ضمن ارزیابی کیفیت خدمات، مسائل و نیازهای موجود را به‌صورت میدانی بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام کردند.

او ادامه داد: همچنین بازدیدهای مستمر از هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری، رستوران‌ها و سایر تأسیسات گردشگری تحت پوشش انجام شد تا ضمن نظارت بر کیفیت خدمات، رعایت ضوابط بهداشتی، ایمنی و استانداردهای خدمات‌رسانی، رضایت زائران و مهمانان تأمین شود.

برآبادی از هماهنگی برای اعزام همکاران متقاضی به مشهد مقدس نیز خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، زمینه حضور همکاران علاقه‌مند در مراسم تشییع فراهم شد و تلاش کردیم در کنار انجام وظایف سازمانی، امکان مشارکت آنان در این مراسم معنوی نیز مهیا شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه خدمت به زائران یک مسئولیت فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: موفقیت در اجرای این برنامه مرهون همدلی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، تشکل‌های گردشگری، بخش خصوصی، مدیران تأسیسات اقامتی و کارکنان پرتلاش اداره‌کل بود که با روحیه جهادی و مسئولانه در میدان حضور یافتند.

برآبادی در پایان خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی همواره به مهمان‌نوازی شهره بوده است و در این رویداد نیز تلاش کردیم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های استان، تصویری شایسته از فرهنگ میزبانی مردم این دیار به نمایش بگذاریم. ارائه خدمات مطلوب، تسهیل سفر، تکریم زائران و نظارت مستمر بر کیفیت خدمات، چهار راهبرد اصلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی استان در این مأموریت بود و امیدواریم رضایت زائران، بهترین دستاورد این تلاش جمعی باشد.

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