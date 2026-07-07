مواکب شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی رمضان شهرستان بشرویه میزبان زائران رهبر شهید

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید امیرسلیمانی رباطی گفت: پیشبینی ورود خیل عظیمی از زائران از استانهای کرمان، فارس، یزد و اصفهان بمنظور شرکت در تشییع پیکر مطهر امام شهید از محورهای مواصلاتی شهرستان بشرویه در روزهای پایانی هفته این بار صحنه خودجوش مردمی را نشان میدهد که مشتاقانه با برپایی مواکب در مسیرهای مواصلاتی شهرستان در انتظار زائران رهبر شهیدند تا حتی با کوچکترین خدمت دین خود را به آنها ادا کنند.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بشرویه افزود: ایستگاه صلواتی مجاور روستای اصفاک و ایستگاه صلواتی مجاور مجتمع خدماتی رفاهی امام رضا (ع) به عنوان ایستگاههای اصلی و در داخل شهر بشرویه به همت مردم و هیئت مذهبی مواکب خدمت به زائران فراهم شده است.
او اذعان کرد: با همت رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان بشرویه تمام ارگانهای خدماترسان مکلف به خدمترسانی فراتر از تکالیف اداری و بلکه با هدف ادای دین به شهدا و امام شهدا شدهاند.
سلیمانی اضافه کرد: جایگاههای سوخت با دستور رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان بصورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه در خدمات با افزایش سهمیه بنزین آزاد هر گونه کمبود احتمالی را پوشش خواهند داد.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بشرویه در پایان افزود: طبق بازدیدها و پایشهای میدانی جدای از عرضه مواد غذایی، میوه، آب جوش، دمنوش و چای رایگان به عزاداران، اصناف بشرویه در دو گروه تعمیرکاران و سوپرمارکتها و نانواییها نیز بورت مداوم خدمترسانی خواهند کرد.
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