به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده گفت: در راستای خدمت‌رسانی شایسته به زائران، ۲۴ موکب در محورهای مواصلاتی شهرستان قاینات برپا شده و آماده ارائه خدمات به مسافران و شرکت‌کنندگان در این مراسم هستند. همچنین ۵ موکب دیگر نیز در شهر مشهد مقدس مستقر شده‌اند تا به زائران و حاضران در آیین تشییع خدمات ارائه کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات اظهار کرد: این مواکب با هم‌افزایی و مشارکت ۱۵ کمیته ذیل ستاد تشییع و همراهی صمیمانه واحدهای صنعتی و اقتصادی شهرستان راه‌اندازی شده و اکنون در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

او افزود: این مواکب که در تمامی محورهای مواصلاتی شهرستان مستقر شده‌اند، خدمات متنوعی از جمله پذیرایی با آب سرد، چای، شربت و وعده‌های غذایی، خدمات پزشکی و امدادی هلال‌احمر، استقرار روحانی، مکان استراحت و امکان اسکان موقت را برای زائران فراهم کرده‌اند.

عباس‌زاده ادامه داد: افزون بر این، اماکن متعددی در قاینات و مشهد برای اقامت مسافران و زائران پیش‌بینی شده است تا از مهمانان قائد شهید(ره) به بهترین شکل ممکن استقبال و پذیرایی شود. این طرح از دوشنبه ۱۵ تیرماه آغاز شده و به مدت ۶ روز ادامه خواهد داشت.

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