بهگزارش خبرنگار میراثآریا، شهباز حسنپور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، امروز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ در دیدار با بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، راهکارهای توسعه ظرفیتهای صنایعدستی استان کرمان، ارتقای جایگاه این استان در عرصههای ملی و بینالمللی و تقویت همکاریهای مشترک میان مجلس و وزارتخانه را مورد بررسی قرار داد.
حسنپور در این نشست با قدردانی از اقدامات وزارت میراثفرهنگی در استان کرمان، اظهار کرد: استان کرمان بهواسطه برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از جایگاهی ممتاز در منظومه فرهنگی و اقتصادی کشور برخوردار است و توجه به این ظرفیتها میتواند نقش مؤثری در توسعه پایدار و رونق اقتصاد محلی ایفا کند.
وی با تاکید بر اینکه صنایعدستی یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی استان کرمان بهشمار میرود، افزود: راهبرد اصلی ما، تقویت جایگاه جهانی صنایعدستی کرمان از طریق ثبت شهرها و روستاهای استان در شبکه جهانی صنایعدستی است و در این مسیر، قالی کرمان بهعنوان یکی از اصیلترین و شناختهشدهترین برندهای هنری ایران، از ظرفیتهای بیبدیل برای ارتقای جایگاه بینالمللی استان برخوردار است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از میراث ناملموس و مهارتهای سنتی، تصریح کرد: بخشی از رشتههای ارزشمند صنایعدستی استان در معرض فراموشی قرار گرفتهاند و احیای این رشتهها، حمایت از استادکاران و انتقال دانش بومی به نسلهای آینده باید در زمره اولویتهای سیاستگذاری و برنامهریزی قرار گیرد.
حسنپور با اشاره به برنامههای مشترک با مدیریت ارشد استان خاطرنشان کرد: با همکاری استاندار کرمان، پیگیری ثبت کرمان بهعنوان شهر جهانی صنایعدستی و همچنین ایجاد و توسعه بازارچههای دائمی صنایعدستی در تمامی شهرهای استان با هدف تقویت زنجیره تولید، عرضه و فروش محصولات بومی، بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
در ادامه این نشست، بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با اشاره به ظرفیتهای ممتاز استان کرمان، گفت: کرمان در هر سه حوزه مأموریتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از جایگاهی ممتاز و کمنظیر برخوردار است و این وزارتخانه نگاه ویژهای به توسعه متوازن و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای این استان دارد.
وی با بیان اینکه گستره ظرفیتهای کرمان نیازمند یک نقشه راه جامع و آیندهنگر است، افزود: با وجود برخورداری از قابلیتهای فراوان، نبود یک برنامه جامع و منسجم توسعه در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، یکی از خلأهای اساسی استان بهشمار میرود و تدوین چنین برنامهای میتواند زمینهساز تحولی بنیادین در مسیر توسعه فرهنگی، اقتصادی و گردشگری کرمان باشد.
سرپرست معاونت صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی همچنین با تاکید بر اهمیت مشارکت بخشخصوصی در تحقق اهداف توسعهای اظهار کرد: حضور گسترده بنگاههای اقتصادی و شرکتهای بزرگ در استان کرمان، ظرفیت ارزشمندی برای بهرهگیری از مسئولیتهای اجتماعی در حمایت از پروژههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایجاد کرده است و استفاده هدفمند از این ظرفیت میتواند شتاببخش اجرای برنامههای راهبردی و ارتقای جایگاه کرمان در سطح ملی و بینالمللی باشد.
وی در پایان بر استمرار تعامل میان وزارت میراثفرهنگی، نمایندگان مجلس، مدیریت استان و بخشخصوصی برای تحقق اهداف کلان توسعه صنایعدستی و صیانت از سرمایههای فرهنگی کرمان تاکید کرد.
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