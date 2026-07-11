به گزارش خبرنگار میراث آریا، تفاهمنامه همکاریهای علمی، پژوهشی، آموزشی و مشاورهای میان دبیرخانه «تبریز، شهر دائمی جهانی فرش دستباف» به نمایندگی مرتضی آبدار، دانشگاه هنر اسلامی تبریز به نمایندگی محمدتقی پیربابایی، اتحادیه بینالمللی دانشگاههای قفقاز و مجموعه دانشگاهی چرخ نیلوفری آذربایجان به نمایندگی کامران پاشایی فخری امروز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ منعقد شد.
این تفاهمنامه همکاری علمی، پژوهشی، آموزشی و مشاورهای با هدف ایجاد همافزایی میان ظرفیتهای علمی و اجرایی و توسعه همکاریهای مشترک در سطوح استانی، ملی و بینالمللی، چارچوبی برای اجرای برنامههای مشترک در حوزه فرش دستباف فراهم میکند.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، برگزاری همایشها، نشستهای تخصصی، دورههای آموزشی و کارگاههای علمی از مهمترین محورهای همکاری طرفین خواهد بود. این برنامهها با هدف گسترش تعامل میان دانشگاه، پژوهشگران، فعالان و دستاندرکاران هنر- صنعت فرش، انتقال دانش روز، تقویت پژوهشهای کاربردی و بهرهگیری از یافتههای علمی در مسیر توسعه این حوزه برنامهریزی شده است.
توسعه خدمات مشاورهای و تبادل ظرفیتهای تخصصی نیز از دیگر محورهای این همکاری به شمار میرود. بر این اساس، طرفین در موضوعات مرتبط با نیازهای تخصصی حوزه فرش، از ظرفیتهای علمی و کارشناسی یکدیگر بهره خواهند گرفت تا زمینه تدوین راهکارهای مبتنی بر پژوهش، افزایش کیفیت تصمیمگیریهای تخصصی و پاسخگویی مؤثر به مسائل و چالشهای این هنر-صنعت فراهم شود.
استفاده متقابل از امکانات و زیرساختهای آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی نیز در چارچوب این تفاهمنامه پیشبینی شده است. این همکاری با هدف ارتقای کیفیت آموزشهای تخصصی، توسعه فعالیتهای تحقیقاتی، کاهش هزینههای پژوهشی و ایجاد بستر مناسب برای اجرای پروژههای مشترک دنبال خواهد شد.
در راستای اجرای منسجم برنامهها، کمیته کارشناسی مشترکی با حضور نمایندگان طرفین تشکیل میشود تا ضمن تدوین برنامههای اجرایی، بر روند اجرای مفاد تفاهمنامه نظارت کرده و هماهنگیهای لازم برای تحقق اهداف پیشبینیشده را انجام دهد.
همچنین مقرر شده است اجرای پروژههای دارای تعهدات مالی یا اجرایی مشخص، در قالب قراردادهای مستقل و بر پایه مفاد این توافقنامه انجام شود. این رویکرد زمینه بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای دانشگاهی در مسیر حفظ، معرفی و ارتقای جایگاه جهانی فرش دستباف تبریز را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.
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