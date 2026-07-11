به گزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث کریمی، با اشاره به اهمیت نقش آموزشهای تخصصی در ارتقای کیفیت مدیریت تأسیسات گردشگری، گفت: دوره آموزشی «مدیریت بحران و افزایش تابآوری تأسیسات گردشگری» با حضور فعالان حرفهای شاغل در بخش صنعت گردشگری استان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه برگزار شد تا بهرهبرداران این حوزه با رویکردهای نوین مدیریت بحران، اصول برنامهریزی پیشگیرانه و شیوههای حفظ پایداری کسبوکار در شرایط مخاطرهآمیز آشنا شوند.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی با تأکید بر اینکه صنعت گردشگری بیش از بسیاری از بخشهای اقتصادی در معرض پیامدهای بحرانهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی قرار دارد، بیان کرد: ارتقای دانش مدیریتی بهرهبرداران و مدیران تأسیسات گردشگری، یکی از الزامات افزایش تابآوری این صنعت به شمار میرود و آموزشهای تخصصی، زمینه تصمیمگیری دقیقتر، کاهش خسارات و تسریع فرآیند بازگشت به شرایط عادی را فراهم میکند.
او افزود: در این دوره، سرفصلهایی از جمله کلیات و ضرورت مدیریت بحران در صنعت گردشگری، طراحی و تدوین برنامه جامع مدیریت بحران، برنامه تداوم کسبوکار و بازیابی پس از بحران، مدیریت زنجیره تأمین در شرایط بحرانی و همچنین بررسی مطالعات موردی، تحلیل تجربههای موفق و آسیبشناسی شکستها مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.
کریمی خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ مدیریت بحران در میان فعالان صنعت گردشگری، سرمایهگذاری برای آینده این بخش محسوب میشود و معاونت گردشگری با استمرار برگزاری دورههای مهارتمحور و کاربردی، ارتقای آمادگی حرفهای تأسیسات گردشگری و افزایش تابآوری این صنعت در برابر شرایط پیشبینینشده را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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