به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی آبدار، امروز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به مأموریت‌های این دبیرخانه بیان کرد: بخشی از وظایف دبیرخانه معطوف به انجام مسئولیت‌های اجرایی است، اما مأموریت اصلی آن ترسیم راهبردها و طراحی مسیرهایی است که بتواند جایگاه جهانی فرش دستباف ایران، به‌ویژه فرش تبریز را در عرصه بین‌المللی تثبیت و تقویت کند. بر همین اساس، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی یکی از ارکان اساسی این رویکرد به شمار می‌رود.

مسئول دبیرخانه «تبریز، شهر جهانی فرش دستباف» که سمت مشاور عالی اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های قفقاز را نیز برعهده دارد، با اشاره به ظرفیت‌های علمی آذربایجان‌شرقی در حوزه فرش ادامه داد: وجود دانشکده تخصصی فرش در دانشگاه هنر اسلامی تبریز و همچنین استقرار دبیرخانه اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های قفقاز در تبریز، فرصت کم‌نظیری برای شکل‌گیری شبکه‌ای از همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی فراهم کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند ارتباطات دانشگاهی ایران را با ده‌ها مرکز علمی در منطقه آسیا و اوراسیا توسعه دهد و زمینه تبادل دانش، تجربه و دستاوردهای تخصصی را در حوزه فرش دستباف فراهم سازد.

او با تأکید بر اینکه تفاهم‌نامه اخیر صرفاً یک توافق اداری نیست، تصریح کرد: هدف از این همکاری، ایجاد بستری پایدار برای گسترش پژوهش‌های تخصصی، تبادل دانشجو، توسعه آموزش‌های دانشگاهی، تعریف پروژه‌های مشترک و تقویت ارتباط میان بخش علمی و فعالان هنر-صنعت فرش است تا دانش تخصصی بیش از گذشته در خدمت حفظ اصالت، ارتقای کیفیت و افزایش قدرت رقابت فرش تبریز در بازارهای جهانی قرار گیرد.

آبدار با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دبیرخانه، ورود علمی به حوزه برندسازی فرش است، گفت: برند جهانی تنها با تبلیغات شکل نمی‌گیرد و برای تحقق، نیازمند پشتوانه‌ای مستحکم از پژوهش، مستندسازی، مطالعات تخصصی، نظام مالکیت معنوی و تولید دانش است. بدون فراهم شدن این زیرساخت‌ها، تثبیت جایگاه فرش تبریز در بازارهای بین‌المللی و حفاظت از هویت آن با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

او افزود: امروز مباحثی همچون اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، فضای مجازی و برندسازی، بخش جدایی‌ناپذیر تجارت جهانی محسوب می‌شوند و فرش دستباف نیز نمی‌تواند از این تحولات فاصله بگیرد. دبیرخانه وظیفه دارد با برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و ایجاد هماهنگی میان دانشگاه‌ها، نهادهای اقتصادی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی، زمینه ورود هدفمند فرش تبریز به این عرصه را فراهم کند.

مسئول دبیرخانه «تبریز، شهر جهانی فرش دستباف» با بیان اینکه این دبیرخانه مأموریتی فراتر از محدوده جغرافیایی تبریز بر عهده دارد، بیان کرد: دبیرخانه مسئولیت صیانت و ارتقای جایگاه تنها شهر دارای عنوان جهانی فرش دستباف را بر عهده دارد و به همین دلیل، توسعه ارتباطات آکادمیک و بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین راهبردهای آن برای حفظ مرجعیت تاریخی، هنری و اقتصادی فرش تبریز در عرصه جهانی خواهد بود.

آبدار در پایان از تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک میان دبیرخانه، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و اتحادیه دانشگاه‌های قفقاز برای پیگیری و اجرای عملی مفاد تفاهم‌نامه خبر داد و تأکید کرد: این همکاری‌ها باید به برنامه‌های اجرایی، دستاوردهای علمی و نتایج ملموس برای آینده فرش دستباف تبریز منجر شود.

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