میزبانی پارک گردشگری «لاله» اسلامیه از زائران و عزاداران در مسیر بازگشت از مشهد مقدس

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کاظم شبنم‌زاده روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: شمار زیادی از زائران و خانواده‌های آنان که از نقاط مختلف کشور خود را به مشهد مقدس رسانده بودند، در مسیر بازگشت از خدمات رفاهی و فضای مناسب پارک لاله اسلامیه بهره‌مند شدند. حضور پرشور این کاروان‌ها، حال‌وهوایی معنوی و همدلانه به ، پارک گردشگری لاله اسلامیه بخشید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردوس افزود: در همین راستا، موکب پذیرایی مستقر در پارک لاله اسلامیه با هدف تکریم زائران و خدمت‌رسانی به مسافران، در طول ساعات حضور کاروان‌ها فعال بود و با ارائه پذیرایی و امکانات رفاهی، خدمات لازم را به عزاداران و زائران ارائه کرد.

او ادامه داد: همچنین ایستگاه ویژه «راهنما و هدایت زائران» نیز به‌صورت شبانه‌روزی در حاشیه میدان بسیج مستقر شد تا با ارائه اطلاعات مورد نیاز و راهنمایی‌های لازم، شرایطی امن و آرام برای استراحت و ادامه مسیر زائران فراهم شود.

شبنم‌زاده ضمن قدردانی از شهرداری و عوامل اجرایی شهر اسلامیه و نیز دستگاه‌های اجرایی و خادمان موکب، اعلام کرد: خدمت‌رسانی شایسته به زائران و مسافران عبوری، به‌ویژه در ایام خاص و مناسبت‌های معنوی، از اولویت‌های است و این روند با همدلی و مشارکت مردمی ادامه خواهد داشت.

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