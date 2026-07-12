به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست بررسی مهم‌ترین فعالیت‌ها و برنامه‌های مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مدیران این وزارتخانه در محل این مجموعه برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اقدامات و برنامه‌های مجموعه سعدآباد در حوزه‌های عمرانی، مرمتی، امور فرهنگی، روابط‌عمومی، فضای سبز و منابع طبیعی، زیرساخت‌های فنی و خدماتی، حفاظت محیطی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، ثبت و مستندسازی آثار موزه‌ای در قالب فرآیند «جام» و دیگر بخش‌های تخصصی، به‌صورت جامع مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار ارائه خدمات شایسته، ارتقای کیفیت مدیریت مجموعه و افزایش بهره‌وری در تمامی بخش‌ها تاکید شد.

همچنین روند اجرای پروژه‌های عمرانی، اقدامات حفاظتی و عملیات مرمتی و نجات‌بخشی موزه‌ها در دوره جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، از دیگر محورهای مهم این نشست بود و عملکرد مجموعه در صیانت از آثار تاریخی، حفظ گنجینه‌های فرهنگی و استمرار خدمات‌رسانی در شرایط ویژه، مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ادامه این نشست، ضمن احصای ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، نقاط قوت و چالش‌های موجود، راهکارهای ارتقای کمی و کیفی خدمات، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف و تقویت جایگاه مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه فرهنگی‌تاریخی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حاضران در این نشست بر ضرورت استمرار برنامه‌های توسعه‌ای، حفاظت علمی از میراث‌فرهنگی، به‌روزرسانی زیرساخت‌های مدیریتی و فنی، ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی و موزه‌ای و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مجموعه سعدآباد در مسیر صیانت از میراث تمدنی ایران و ارائه خدمات مطلوب به بازدیدکنندگان تاکید کردند.

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