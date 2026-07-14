به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ۲۲ تیرماه به‌مناسبت روز قلم، در آیینی از نویسندگان و پژوهشگران برجسته ارومیه از جمله فرزانه ولی‌پور، همکار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی به خاطر نوشتن دو کتاب با عنوان جذب مخاطب به موزه‌ها و موزه‌های آذربایجان غربی و چندین مقاله خارجی تجلیل به‌عمل آمد.

در این مراسم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در سخنانی با تأکید بر جایگاه والای نویسندگی اظهار کرد: پاسداشت قلم، در واقع پاسداشت حقیقت، اخلاق، مسئولیت اجتماعی و سرمایه‌های معنوی کشور بوده و ارج نهادن به مقام قلم و صاحبان آن، ارج نهادن به آگاهی، فرهنگ، هویت و آینده جامعه است.

علیرضا نوروزی با تسلیت رهبر شهید و ایام عزای سرور و سالار شهیدان، خاطرنشان کرد: گرد همایی امروز به‌مناسبت روز قلم، فرصتی است تا از تلاش‌های ارزشمند نویسندگان و اهل فرهنگ این دیار کهن تجلیل شده و از همراهی آنان با عرصه‌های فرهنگ و هنر قدردانی شود.

او در ادامه با اشاره به نقش مطالعاتی نویسندگان گفت: قلم شما و همراهی مستمرتان با خانه کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح آگاهی است، امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به قلم‌های متعهد و دلسوز نیاز دارد.

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