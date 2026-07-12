مهدی دیبازر، هنرمند صنایعدستی آذربایجان غربی که از سال ۱۳۸۴ فعالیت تخصصی خود را در رشته منبت و پیکرتراشی آغاز کرده است در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا اظهار کرد: هنرمند ذهن و وقت خود را صرف خلق یک اثر میکند و واقعیت این است که زمان و تخصص کافی برای بازاریابی حرفهای و مدیریت فروش آثار ندارد، وقتی هنرمند درگیر دغدغههای فروش شود، از خلاقیت اصلیاش فاصله میگیرد.
او افزود: ما برای دیده شدن آثارمان به حمایتهای ساختاری نیاز داریم، درخواست ما از مسئولان، ایجاد بازارچههای دائمی در نقاط پررفتآمد شهر است، وقتی شهرداری فضایی را در اختیار هنرمندان قرار دهد تا بهطور مستقیم با مردم در ارتباط باشند و ورکشاپهای زنده برگزار کنند، هم فروش محصولات تسهیل میشود و هم این هنرها به نسل جوان منتقل خواهد شد.
دیبازر که به ساخت تختهنردهای مینیاتوری و تابلوهای چوبی نفیس شهرت دارد و آثارش به کشورهایی نظیر ترکیه و کانادا صادر میشود، گفت: ایجاد زیرساختی که پیوند میان هنرمند و خریدار را بدون واسطه برقرار کند، اصلیترین نیاز امروز صنایعدستی استان است.
این هنرمند رشته منبت و پیکرتراشی همچنین با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه صنایعدستی اظهار کرد: اگر بستر مناسب برای معرفی فرآیند تولید آثار هنری فراهم شود، مردم بهویژه نوجوانان و جوانان ارتباط عمیقتری با این هنرها برقرار خواهند کرد، بسیاری از رشتههای صنایعدستی زمانی میتوانند ماندگار بمانند که نسل جدید با شیوه خلق اثر، ارزش هنری و ظرفیت اقتصادی آنها از نزدیک آشنا شود از این رو برگزاری کارگاههای زنده در فضاهای عمومی میتواند این پیوند را تقویت کند و زمینهساز تربیت هنرمندان آینده باشد.
او در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای صنایعدستی استان در ایجاد اشتغال افزود: صنایعدستی فقط یک فعالیت هنری نیست، بلکه میتواند بهعنوان یک مسیر پایدار برای اشتغالزایی، بهویژه در میان جوانان، مورد توجه قرار گیرد، اگر حمایتهای لازم در زمینه معرفی، فروش و ایجاد بازارچههای دائمی صورت بگیرد، بسیاری از هنرمندان با انگیزه بیشتری به تولید ادامه خواهند داد و این حوزه میتواند سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی و معرفی هویت فرهنگی آذربایجان غربی داشته باشد.
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