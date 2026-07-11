بهگزارش میراث آریا، حجت جباری با بیان اینکه تالاب درگهسنگی نقده به صورت ۱۰۰ درصدی و کامل آبگیری شده است، اظهار کرد: پهنه و عمق آب به اندازهای مناسب است که با وجود فصلی بودن تالاب، پیشبینی میکنیم شرایط مطلوب آن در فصلهای پاییز و زمستان نیز پایدار بماند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی درباره روند انتقال آب از سد کانیسیب به دریاچه ارومیه نیز تصریح کرد: پایش مستمر مسیر انتقال آب و همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، بهویژه شرکت آب منطقهای، برای حفظ این حقابه و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، ضروری است.
او تصریح کرد: کانال انتقال آب از سد کانیسیب به دریاچه ارومیه بر اساس مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه احداث شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، سالانه ۴۸۰ میلیون مترمکعب آب از طریق این کانال به دریاچه ارومیه منتقل میشود تا بخشی از حقابه این دریاچه تأمین شود.
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