به‌گزارش میراث آریا، حجت جباری با بیان اینکه تالاب درگه‌سنگی نقده به صورت ۱۰۰ درصدی و کامل آبگیری شده است، اظهار کرد: پهنه و عمق آب به اندازه‌ای مناسب است که با وجود فصلی بودن تالاب، پیش‌بینی می‌کنیم شرایط مطلوب آن در فصل‌های پاییز و زمستان نیز پایدار بماند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی درباره روند انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه نیز تصریح کرد: پایش مستمر مسیر انتقال آب و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شرکت آب منطقه‌ای، برای حفظ این حقابه و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، ضروری است.

او تصریح کرد: کانال انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه بر اساس مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه احداث شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سالانه ۴۸۰ میلیون مترمکعب آب از طریق این کانال به دریاچه ارومیه منتقل می‌شود تا بخشی از حقابه این دریاچه تأمین شود.

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