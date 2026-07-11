۲۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۲

تالاب قره‌قشلاق چهاربرج پس از ۱۵ سال احیا شد

تالاب قره‌قشلاق چهاربرج پس از ۱۵ سال احیا شد

فرماندار چهاربرج از احیای تالاب قره‌قشلاق این شهرستان پس از ۱۵ سال خبر داد و گفت: با احیای این تالاب حیات دوباره به این زیست‌بوم بازگشته است.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، فخرالدین صمدی اظهار کرد: تالاب قره‌قشلاق چهاربرج که در سال‌های اخیر با خطر خشکی و کاهش منابع آبی دست‌ و پنجه نرم می‌کرد، با پیگیری‌های مستمر استاندار آذربایجان‌غربی و اجرای اقدامات لازم برای تامین و هدایت آب، بار دیگر پس از ۱۵ سال احیا شد.

فرماندار چهاربرج افزود: این تالاب که در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش بارندگی‌ها و اختلال در مسیرهای تامین آب با چالش‌های جدی مواجه بوده، در پی بارش‌های اخیر و اجرای اقدامات هدفمند، بار دیگر احیا شده و حیات به این زیست‌بوم ارزشمند بازگشته است.

او ادامه داد: پیگیری ویژه استاندار آذربایجان‌غربی برای تسریع روند احیای تالاب‌های استان، به‌ویژه تاکید بر لایروبی رودخانه‌ها و بازگشایی مسیرهای منتهی به تالاب قره‌قشلاق، نقش موثری در هدایت روان‌آب‌ها و تامین حقابه این پهنه آبی داشته است.

صمدی تصریح کرد: احیای تالاب قره‌قشلاق افزون بر کمک به بازگشت حیات به این اکوسیستم مهم، در بهبود وضعیت زیست‌محیطی منطقه، افزایش تنوع زیستی و حمایت از معیشت جوامع محلی نیز تأثیرگذار خواهد بود، این اقدام می‌تواند نمونه‌ای موفق از مدیریت هماهنگ منابع طبیعی و حفاظت از زیست‌بوم‌های ارزشمند در آذربایجان‌غربی به شمار رود.

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کد خبر 1405042001316
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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