ساماندهی سد معبر در هسته مرکزی و بازار تاریخی ارومیه ادامه دارد

به‌گزارش میراث آریا، ابراهیم شادقوشچی با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای ساماندهی سد معبر در سطح شهر، اظهار کرد: هسته مرکزی و بافت تاریخی ارومیه به دلیل تمرکز مراکز تجاری، حجم بالای تردد شهروندان و جذابیت اقتصادی، بیش از سایر مناطق با پدیده سد معبر و حضور دست‌فروشان مواجه است و به همین دلیل در اولویت اقدامات شهرداری قرار دارد.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری ارومیه با بیان اینکه رفع سد معبر صرفاً با برخوردهای قهری امکان‌پذیر نیست، افزود: تجربه نشان داده است که برخورد قانونی به تنهایی نمی‌تواند این معضل را برطرف کند؛ از این‌رو آموزش، فرهنگ‌سازی، تعامل با اصناف و جلب مشارکت شهروندان، از مهم‌ترین راهکارهای شهرداری برای مدیریت این موضوع است.

او با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در خصوص رفع سد معبر در بازار قدیمی ارومیه گفت: در نشست مشترک با اتاق اصناف مقرر شد صاحبان واحدهای صنفی از اشغال پیاده‌روها خودداری کرده و بیش از ۸۰ سانتی‌متر از محدوده مغازه خود برای عرضه کالا استفاده نکنند. بخش قابل توجهی از کسبه در این زمینه همکاری کرده‌اند و پیگیری برای اجرای کامل این مصوبه همچنان ادامه دارد.

شادقوشچی با تأکید بر اینکه موضوع سد معبر تنها به هسته مرکزی شهر محدود نمی‌شود، ادامه داد: در برخی پارک‌ها و همچنین در نقاطی که مشاغل مختلف موجب ایجاد مزاحمت برای تردد شهروندان شده‌اند، اخطارهای لازم صادر شده و روند رسیدگی به این موارد در دستور کار قرار دارد.

او با استناد به تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، رفع سد معبر را از وظایف قانونی شهرداری دانست و افزود: اجرای این تکلیف نیازمند برنامه‌ریزی، کار کارشناسی و همکاری دستگاه‌های مرتبط است و نمی‌توان آن را صرفاً با اقدامات مقطعی دنبال کرد.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری ارومیه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه سد معبر یا تخلفات مرتبط، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

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