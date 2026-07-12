به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و حمایت از هنرمندان حوزه صنایع‌دستی، امروز، ۲۱ تیرماه علی چیت‌ساز، سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خوی، با حضور در خانه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، با ریتا خضرزاده، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، به بررسی فرصت‌های همکاری مشترک پرداخته و در جریان این نشست راهبردی، طرفین بر ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای حفظ و ترویج صنایع‌دستی منطقه تاکید کردند.

محور اصلی گفت‌وگوها، تدوین برنامه‌های عملیاتی برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی صنایع‌دستی با هدف انتقال مهارت‌ها به نسل جوان بود، از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار، طرح راه‌اندازی بازارچه‌های دائمی و همچنین برگزاری «روز بازار» در خوی بود.

هدف از این اقدامات، ایجاد یک بستر اقتصادی پایدار برای هنرمندان و تسهیل دسترسی گردشگران و شهروندان به محصولات اصیل صنایع‌دستی است.

در پایان این نشست، علی چیت‌ساز ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در این مرکز، به بازدید میدانی از کارگاه‌های آموزشی و بخش موزه صنایع‌دستی پرداخت و وی در حین بازدید، ضمن بررسی کیفیت آموزش‌ها و تجهیزات موجود، بر اهمیت نقش موزه در حفظ هویت فرهنگی منطقه تاکید کرد.

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