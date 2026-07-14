به گزارش خبرنگار میراث آریا، ژیلا خدادادی امروز سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام خبر اظهار کرد: نخستین دوره مسابقات آزاد مهارت استانی در حوزه صنایعدستی با همکاری ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برنامهریزی شده و گامی در راستای تقویت فرهنگ مهارتآموزی و توسعه فعالیتهای مهارتمحور در این حوزه است.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز با بیان اینکه توسعه صنایعدستی نیازمند توجه همزمان به آموزش، مهارت و ایجاد انگیزه در میان هنرمندان است، افزود: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد فضای رقابتی سالم، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای هنرمندان، تبادل تجربیات، ارتقای کیفیت آثار تولیدی و ایجاد ارتباط مؤثر میان فعالان این حوزه فراهم میکند.
خدادادی ادامه داد: یکی از اهداف مهم این مسابقات، شناسایی مهارتآموختگان برتر و ایجاد زمینه برای حضور مؤثر آنان در عرصه تولید، اشتغال و کارآفرینی است. همچنین این رویداد میتواند ظرفیتهای ارزشمند صنایعدستی استان البرز را بیش از گذشته معرفی کرده و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای جوان را فراهم سازد.
این مسئول با اشاره به رشتههای این دوره از مسابقات گفت: رقابتها در رشتههای سفال، سرامیک، خراش روی فلز، نقاشی روی چرم، حکاکی و دوخت روی چرم بهصورت تیمی، کفشدوزی سنتی و مکرومهبافی برگزار خواهد شد که هر یک از این رشتهها از ظرفیت بالایی برای حفظ و ترویج هنرهای سنتی و ایجاد فرصتهای اشتغال برخوردار هستند.
او افزود: حضور هنرمندان و مهارتآموختگان در این مسابقات علاوه بر سنجش تواناییهای فنی، زمینه آشنایی آنان با استانداردهای مهارتی، تبادل تجربه با سایر فعالان و ارتقای سطح دانش تخصصی را نیز فراهم میکند.
خدادادی با بیان اینکه این مسابقات در روزهای هفتم و هشتم مردادماه ۱۴۰۵ برگزار میشود، تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند از ۲۳ تا 31 تیرماه با مراجعه به https://survey.porsline.ir/s/R3lrQtGG نسبت به ثبتنام و حضور در این رویداد اقدام کنند.
این مسئول اظهار کرد: امیدواریم برگزاری این مسابقات به افزایش انگیزه در میان هنرمندان، ارتقای کیفیت تولیدات صنایعدستی، شناسایی استعدادهای خلاق و توسعه فعالیتهای کارآفرینانه در این حوزه منجر شود و زمینهساز برگزاری رویدادهای تخصصی بیشتری در سالهای آینده باشد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز در پایان تأکید کرد: حمایت از مهارتآموزی و ایجاد فرصت برای رقابت حرفهای میان هنرمندان، یکی از راهکارهای مؤثر در حفظ، احیا و توسعه صنایعدستی است و این ادارهکل با همکاری دستگاههای مرتبط، برنامههای متنوعی را در این زمینه دنبال خواهد کرد.
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