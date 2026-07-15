به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ریتا خضرزاده اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه آموزش‌های مهارتی، توانمندسازی هنرمندان و گسترش رشته‌های نوین صنایع‌دستی، معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان، تفاهم‌نامه همکاری آموزشی در حوزه تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی منعقد کرد، این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه پایدار صنایع‌دستی و ایجاد بسترهای نوین اشتغال در استان تدوین شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: براساس مفاد این تفاهم‌نامه، سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان مسئولیت شناسایی و معرفی هنرجویان مستعد و واجد شرایط را بر عهده خواهد داشت و معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل نیز متعهد به برگزاری دوره‌های تخصصی با بهره‌گیری از استادکاران و مربیان خبره و برجسته این حوزه است، این رویکرد آموزشی با تمرکز بر انتقال دانش فنی اصولی به نسل جوان و علاقه‌مندان به هنرهای دستی دنبال می‌شود.

او ادامه داد: این همکاری استراتژیک با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر، ارتقای دانش فنی فعالان صنایع‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش هنر تراش سنگ‌های قیمتی در استان انجام می‌پذیرد، توسعه چنین فعالیت‌هایی در سطح استان، گامی مؤثر در جهت تقویت اقتصاد خلاق، تحقق شعار سال در حوزه تولید و حمایت از هنرمندان و کارآفرینان است که می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق مختلف آذربایجان‌غربی منجر شود.

گفتنی است، آذربایجان غربی با توجه به پتانسیل‌های معدنی و سابقه هنری، ظرفیت بالایی در حوزه تراش سنگ‌های قیمتی دارد و انعقاد این تفاهم‌نامه می‌تواند بستر مناسبی برای تجاری‌سازی محصولات صنایع‌دستی و ورود هنرمندان استانی به بازارهای ملی و بین‌المللی فراهم آورد.

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