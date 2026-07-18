ترافیک سنگین در ۳ محور منتهی به تهران/ ۴ محور شریانی کشور همچنان مسدود است

به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در صبح امروز شنبه ۲۷ تیرماه اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین در محدوده‌های گرمدره و وردآورد سنگین است.

او افزود: در محور شهریار- تهران نیز ترافیک در حدفاصل شهریار تا شهرقدس سنگین گزارش شده و در آزادراه ساوه- تهران نیز خودروها در محدوده بهمن‌آباد تا احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین مواجه هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور، گفت: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین، رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است و هیچ‌گونه مداخلات جوی در محورهای شمالی گزارش نشده است.

سرهنگ محبی همچنین از تداوم انسداد ۴ محور شریانی کشور خبر داد و تصریح کرد: محورهای بندرعباس- بندرخمیر (رفت و برگشت)، کهورستان- لار (رفت و برگشت)، بندرعباس- حاجی‌آباد (رفت و برگشت) در محدوده‌های رودشور و گلوگاه و همچنین محور رودان- بندرعباس (رفت و برگشت) در محدوده روستای سرزه تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

بنابر اعلام پلیس، او از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی استعلام کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.

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