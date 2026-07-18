همبازی شدن دوباره مجید و ناظم مدرسه بعد از 30 سال / مهدی باقربیگی و جهانبخش سلطانی در یک فیلم جنایی

به‌گزارش میراث‌آریا، «سیاه قلم» نام فیلمی است که این روزها به کارگردانی و تهیه‌کنندگی بابک برجسته در مرحله پیش‌تولید است و جهانبخش سلطانی و مهدی باقربیگی دو بازیگر آن معرفی شده‌اند.

این دو بازیگر سال‌ها قبل در سریال «قصه‌های مجید» زنده‌یاد کیومرث پوراحمد، زمانی که مهدی باقربیگی نوجوان بود، با یگدیگر همکاری داشتند.

«سیاه قلم» که از سوی گروه سازنده به عنوان یک فیلم اجتماعی- جنایی معرفی شده، داستان نقاشی را روایت می‌کند که در پی اتفاقی غیرمنتظره، وارد ماجرایی پرتنش و پیچیده می‌شود؛ ماجرایی که زندگی او و اطرافیانش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

غزل جعفرزاده، نیما ساحلی، آنیتا معتمدی‌نیا و با معرفی ماندانا مصطفایی دیگر بازیگران این فیلم هستند.

فیلمنامه «سیاه قلم» را نیز خود بابک برجسته نوشته و قرار است با تکمیل فهرست بازیگران، فیلمبرداری آن به‌زودی آغاز شود.

عوامل اصلی این پروژه عبارت هستند از: تهیه‌کننده و کارگردان: بابک برجسته، نویسنده: بابک برجسته، دستیار تهیه: سالار مولاوردی، مدیر تولید: منیژه فرجی، مدیر فیلمبرداری: آرش غلامی، مدیر صدابرداری: مهرداد دادگری، طراح صحنه و لباس: مونا احمدآبادی، طراح گریم: نسترین تازه‌نام، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: نوید همایونی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، مشاور مذهبی: مرتضی قربانی، مشاور پروژه: داوود پیرانی، دستیار دوم کارگردان: مرضیه دهقان‌پور، منشی صحنه: زهرا کریمی، دستیار لباس: پریسا نمازی، عکاس و تدوینگر: محمدجواد بلقدر، دستیار تولید: اکبر محمدی، مدیر تدارکات: عباس خدیری، مدیر امور مالی: یلدا عسگری، خدمات: علی آذرخش.

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