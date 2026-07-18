عملیات بازگشایی مسیرهای خروجی هرمزگان به فارس و کرمان در حال انجام است

بهگزارش میراثآریا، سردار احمد کرمیاسد رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت محورهای ارتباطی استان هرمزگان، اظهار کرد: در پی حملات چند روز گذشته به برخی زیرساختهای حملونقل استان هرمزگان و همچنین آسیبهای وارد شده در بامداد امروز شنبه ۲۷ تیرماه به تعدادی از پلها، تونلها و شریانهای ارتباطی، بخشی از مسیرهای خروجی این استان به سمت استانهای فارس و کرمان به صورت موقت مسدود شده است.
او با بیان اینکه آسیبهایی در محورهای ارتباطی بندرعباس- بندرخمیر- لار و همچنین در مسیر بندرعباس به سمت حاجیآباد و کرمان وارد شده است، افزود: در حمله بامداد امروز شنبه ۲۷ تیرماه تونل و یک پل دچار آسیب شدند که این موضوع موجب اختلال در تردد خودروها در یکی از مهمترین شریانهای خروجی استان هرمزگان شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: هماکنون نیروهای پلیس راه، سازمان راهداری و سایر دستگاههای اجرایی به صورت میدانی در محل حضور دارند و عملیات ایمنسازی، ارزیابی خسارت و بازگشایی مسیر با سرعت در حال انجام است.
سردار کرمی اسد با اشاره به آخرین اقدامات انجامشده گفت: بر اساس گزارشهای میدانی، پیشبینی میشود طی ساعات آینده حداقل یک مسیر عبوری برای تردد بازگشایی شود تا امکان عبور و مرور در این محور برقرار شود. هرچند ممکن است در مرحله نخست امکان بهرهبرداری همزمان از هر ۲ مسیر رفت و برگشت وجود نداشته باشد، اما با بازگشایی یک لاین، تردد به صورت دوطرفه و تحت مدیریت ترافیکی برقرار خواهد شد.
او ادامه داد: در حال حاضر یک مسیر فرعی جایگزین برای تردد خودروهای سبک فعال شده و خودروهای سواری میتوانند از این مسیر برای تردد از بندرعباس به سمت استانهای فارس و کرمان استفاده کنند، اما تردد ناوگان سنگین تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست و بازگشایی این بخش منوط به پایان عملیات ایمنسازی و ترمیم زیرساختهای آسیبدیده خواهد بود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان تأکید کرد: آخرین وضعیت بازگشایی محورهای آسیبدیده و هرگونه تغییر در محدودیتهای ترافیکی از طریق پلیس راه راهور فراجا به صورت مستمر اطلاعرسانی خواهد شد و از رانندگان درخواست میشود تا اطلاع ثانوی از انجام سفرهای غیرضروری در این محورها خودداری کرده و پیش از حرکت، آخرین وضعیت راهها را از مراجع رسمی استعلام کنند.
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