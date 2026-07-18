هشدار افزایش وزش باد در تهران

به گزارش میراث آریا، ادارهکل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زردرنگ از افزایش وزش باد خبر داد. براساس این هشدار، از یکشنبه شب ۲۸ تیرماه تا اواخر وقت سهشنبه ۳۰ تیرماه نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعتها وزش باد شدید تا خیلی شدید و در مناطق جنوبی، غربی و تا حدی مناطق مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیشبینی میشود.
در این شرایط جوی، احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها، احتمال خیزش گردوخاک و کاهش دید موقت و کیفیت هوا، امکان انتقال گردوخاک از استانهای همجوار در نوار مرزی جنوبی و غربی استان وجود دارد.
به گزارش میراث آریا، اداره کل هواشناسی استان تهران به منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی، احتیاط در عبور و مرور جادهای، اطمینان از استحکام سازههای موقت و سست مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها، دکلها و داربستها، اجتناب از پرواز گلایدر و بالگرد و هواپیمای سبک، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازههای ناتمام، مستحکمسازی پوشش گلخانهها، احتیاط در انجام امور عمرانی، احتیاط در نواحی کوهستانی و پرهیز از صعود به ارتفاعات بالادست را توصیه میکند.
هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.
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