به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا اسماعیلی روز یکشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای حرکت نظام‌مند به سوی جهانی‌سازی آثار فرهنگی برجسته کشور، هیئتی متشکل از کارشناسان ارشد پرونده جهانی مساجد ایران به ریاست دکتر وطن‌دوست، به همراه مهندس سروش هاشمی، معاون میراث‌فرهنگی استان، از مسجد جامع فرومد شهرستان میامی بازدید میدانی کردند.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان میامی در خصوص جزئیات این بازدید و نشست‌های جانبی اظهار کرد: این سفر تخصصی با هدف بررسی دقیق ویژگی‌های کالبدی و تاریخی مسجد جامع فرومد و تکمیل پرونده‌های لازم جهت ثبت در فهرست جهانی انجام شد و در این راستا، نشست ویژه‌ای نیز با حضور فرماندار شهرستان میامی برگزار شد که در آن با تأکید بر رفع موانع اجرایی و تسهیل فرآیندهای اداری، راهکارهای لازم برای حمایت حداکثری از این اثر ملی و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

او با اشاره به اهمیت پیوند میان مدیریت دولتی و جوامع بومی افزود: یکی از محورهای اصلی این سفر، برگزاری نشست‌های تعاملی میان تیم کارشناسی ملی و مدیران محلی روستای فرومد بود و در این نشست با حضور دهیار و اعضای شورای روستا، بر ضرورت حفاظت از حریم مسجد جامع و نقش کلیدی جامعه محلی در پشتیبانی از این روند جهانی تأکید شد.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: مسجد جامع فرومد تنها یک اثر باستانی نیست، بلکه میراثی است که ظرفیت معرفی فرهنگ و تمدن منطقه را به جهانیان دارد و هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، مدیریت محلی و تیم کارشناسی ملی، ضامن موفقیت در این مسیر دشوار و ارزشمند برای ارتقای جایگاه میراث فرهنگی استان سمنان در سطح بین‌المللی خواهد بود.

انتهای پیام/