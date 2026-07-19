به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد مریدی امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: باغ موزه مشاهیر شیراز به وسعت ۱۷ هزار مترمربع تا یاد روز حافظ افتتاح خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با بیان اینکه این مجموعه با معماری فاخر و استاندارهای لازم تقدیم شهروندان خواهد شد، ادامه داد: به منظور مدیریت ترافیک اطراف حافظیه یک پارکینگ سه طبقه در یک فضای ۵ هزار متر مربعی احداث خواهد شد و بر روی آن نیز دو طبقه رواق خواهیم داشت.

مریدی افزود: بر اساس تعهد سرمایه‌گذار این مجموعه باید ظرف دو سال به بهره‌برداری و زمینه کاهش و مدیریت ترافیک اطراف حافظیه را فراهم آورد.

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