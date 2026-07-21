به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامرضا یوسفی‌نژاد امروز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای پیشبرد اهداف توسعه‌ای منطقه شهرستان داراب به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای میان اداره کل میراث فرهنگی و دانشگاه شیراز منعقد و بر اساس این تفاهم‌نامه، طرح مطالعاتی جامع داراب‌گرد به‌زودی آغاز خواهد شد تا مسیر علمی و تخصصی این پروژه ملی هموار شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در رابطه با تأمین منابع مالی، بیان کرد: در جلسات برگزار شده با حضور نماینده مجلس و فرماندار شهرستان، بر لزوم حمایت حداکثری از پروژه‌های میراث‌فرهنگی در بودجه‌های جاری و شورای برنامه‌ریزی تأکید شد. همچنین با بازدید میدانی از پروژه‌های در حال مرمت، تصمیمات لازم برای تعامل مؤثرتر با پیمانکاران اتخاذ شد تا این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

او درباره ارتقای وضعیت سازمانی در داراب افزود: امروز اداره میراث فرهنگی داراب در یک ساختمان جدید و نوساز فعالیت می‌کند که نتیجه هم‌افزایی میان رئیس اداره، فرمانداری و اداره کل است. علاوه بر تجهیز فضای اداری، در حوزه منابع انسانی نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته و از طریق رایزنی‌های اداری، تعداد نیروهای یگان و کارکنان اداره افزایش یافته است تا پاسخگویی به نیازهای این شهرستان بهینه‌تر شود.

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