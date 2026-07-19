به گزارش میراث آریا، کاربرانی که سعی در ورود به شبکه اجتماعی داشتند، با اخطاری مبنی برعدم دسترسی موقت به حساب کاربری خود به دلیل مشکل سایت مواجه شدند. این پیام به کاربران اطمینان میداد که مشکل به زودی حل خواهد شد و از آنها میخواست که چند دقیقه دیگر دوباره امتحان کنند. از آنجا که این خطا در صفحه ورود به سیستم شخصی ظاهر میشد، بسیاری از کاربران در ابتدا نگران بودند که از پروفایلهایشان خارج شده، هک شده یا به طور دائم مسدود شده باشد.
کارشناسان فناوری میگویند پیام حساب کاربری موقتا در دسترس نیست یک عبارت کلی است که زمانی استفاده میشود که رابط کاربری پلتفرم نتواند با پایگاههای داده پشتیبان خود ارتباط برقرار کند. این خطا به جای اینکه مشکلی با هر پروفایل کاربری باشد، زمانی رخ میدهد که یک خرابی عظیم زیرساخت مانع از بازیابی بستههای داده پروفایل توسط سرورها در طول فرآیند ورود به سیستم میشود.
چنین اختلالات گسترده خدماتی در شرکت متا پلتفرمز، معمولا ناشی از بهروزرسانیهای داخلی سیستم است تا حملات سایبری خارجی. شایعترین دلایل شامل خطاهای پیکربندی در پروتکلهای مسیریابی شبکه که ترافیک اینترنت را به مراکز داده متا هدایت میکنند، یا خرابی همگامسازی در پایگاه داده مرکزی که توکنهای احراز هویت کاربر را تایید میکند، میشود. هنگامی که سیستم دروازهبان از کار میافتد، شبکه نمیتواند اعتبارنامههای هویتی را تایید کند و عملا درهای ورودی دیجیتال به پلتفرم را قفل میکند.
با افزایش تعداد کاربران جهانی متا، اختلالات گسترده شبکه از نظر تاریخی عملیات این شرکت را مختل کرده است. اختلال مشابهی در سطح سیستم در مارس ۲۰۲۴ رخ داد که در نتیجه آن، دسترسی میلیونها کاربر فیسبوک و اینستاگرام به طور ناگهانی مختل شد و با خطاهای نادرست رمز عبور مواجه شدند. یک خرابی زیرساختی شدیدتر در اکتبر ۲۰۲۱ رخ داد که در جریان آن، یک تغییر پیکربندی معیوب، خطوط ارتباطی بین مراکز داده اصلی متا را قطع کرد و فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ را به مدت بیش از شش ساعت قطع کرد.
امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه سرویسهای مستقل نظارت بر وب، افزایش شدید شکایات کاربران را در طول این حادثه مشاهده کردند که نشان میدهد مشکل سیستماتیک و جهانی بوده و به حسابهای خاص محدود نشده است. تحلیلگران امنیتی توصیه میکنند کاربرانی که با این صفحات خطا مواجه میشوند، از ارسال مکرر اطلاعات ورود به سیستم خودداری کنند، زیرا الگوریتمهای امنیتی خودکار میتوانند تلاشهای مکرر برای ورود به سیستم را با فعالیتهای مخرب اشتباه گرفته و آدرس پروتکل اینترنتی کاربر را موقتا علامتگذاری (فلگ) کنند.
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