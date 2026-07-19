آغاز واریز حقوق تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی از فردا

به گزارش میراث آریا، پرداخت حقوق مربوط به تیرماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر گرامی سازمان، از ظهر روز دوشنبه ۲۹ تیرماه آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانکهای عامل انجام خواهد شد.
در خصوص زمان پرداخت معوقات مابهالتفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسبسازی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، متعاقبا اطلاعرسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.
با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمریبگیران خواهشمندیم در صورتعدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.
خاطرنشان میشود فیش حقوقی تیرماه، از اول مردادماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاریها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن تأمین من قابل دریافت و مشاهده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیشهای صادره، بازنشستگان و مستمریبگیران میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰. tamin. ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانهروزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.
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