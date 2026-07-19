آیت‌الله سیدحسن عاملی پیش از ظهر امروز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا در حاشیه آیین احیای تزیینات کاشی‌کاری سردر «عالی‌قاپو» در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، گفت: آثار باستانی، هویت ما و قاب تصویری از قدرت روحی، معنوی و ایمانی گذشتگان و ریشه ماست. ملت‌هایی که بی‌ریشه هستند، می‌بینید که چه جنایت‌هایی را مرتکب می‌شوند؛ بنابراین برای ما وظیفه است که آثار خودمان را حفظ کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل افزود: متأسفانه در رژیم گذشته عنایتی به این امر نشده بود، به‌ویژه نسبت به مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی که بسیار نفیس بوده است. ایرانِ یکپارچه مرهون همین نقطه است و از همین مکان شروع شده؛ از جهت معنوی هم این مجموعه یکی از مراکز «پمپاژ معنوی» ایران بوده است. مقام معظم رهبری وقتی به اردبیل آمدند، فرمودند «شیخ صفی‌الدین اسحاق اردبیلی در ردیف سید بن طاووس و ابن‌فهد حلی بودند». الان هم کتاب ایشان تحت عنوان «بویوروق» به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده و به عنوان کتاب درسی برای علوی‌های دنیا تدریس می‌شود.

امام جمعه اردبیل تاکید کرد: ما آرزو داشتیم این مجموعه درست شود. متأسفانه در زمان رضاخان اجحاف بزرگی به این مجموعه شد که از گفتن جزئیاتش معذورم. اما جمهوری اسلامی همت کرده و آستین بالا زده و در تمام نقاط ایران برای حفظ آثار باستانی تلاش کرده است.

او ادامه داد: دیدید که بعضی جاها را بمباران کردند، چون از گذشته ما می‌ترسند؛ آینده همیشه روی گذشته بنا می‌شود و نسل‌های آتی از گذشته الهام می‌گیرند. آن نسلی که گذشته خودش را فراموش کند، آینده‌ای ندارد. بزرگی به دست نمی‌آید مگر برای کسانی که کار خودشان را بر آثار گذشتگان بنا می‌کنند.

آیت‌الله عاملی تصریح کرد: جمهوری اسلامی جداً شاهکار کرده است. در همین نقطه‌ای که من الان ایستادم، اگر وضعیت اول انقلاب این مجموعه را ببینید، خون گریه می‌کنید؛ آن‌قدر ظلم شده بود. از صفویه می‌ترسیدند؛ قاجار هم از صفویه می‌ترسید، به خاطر حشمت و عزتی که برای ایران درست کرده بودند. در این مدت ۴۷ سال که جمهوری اسلامی کار کرده، الان بهترین قسمت (سر در اول ورودی بقعه)، شاهکاری است که با هماهنگی نهادهای بین‌المللی در حال ترمیم است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل بیان کرد: اینجا دروازه اول از هفت دروازه‌ای است که باید رد شویم تا به مرقد شیخ صفی‌الدین اسحاق اردبیلی و شاه اسماعیل صفوی برسیم. شاه اسماعیل صفوی «مرشد» بوده است؛ و الان هم قبله علوی‌های دنیاست. علوی‌های دنیا می‌گویند خانه مادرزادی و وطن تاریخی ما اردبیل است و آن‌قدر هر سال سرازیر می‌شوند که اینجا را ببینند. برخی از آن‌ها به من ایراد می‌گرفتند و می‌گفتند سردارانِ چادرنشین، اجداد ما هستند و شما باید به این‌ها رسیدگی کنید؛ این‌ها کشور شما را حفظ کردند و تمامیت ارضی را تأمین کردند.

امام‌جمعه اردبیل اضافه کرد: از مجموعه میراث فرهنگی کشور و استان برای این همت تقدیر می‌کنم. جای شکر است که هنرمندان بومی ما که تبحر خاصی در کاشی‌کاری سنتی دارند و می‌توانند هنر خود را در دنیا عرضه کنند، خودشان تولیت این امر را بر عهده گرفتند.

او ادامه داد: سلطان‌الاولیاء شهر ما، شیخ صفی‌الدین اردبیلی است؛ هر شهری یک سلطان‌الاولیاء دارد. در عالم برزخ که این‌ها حضور دارند، اشراف عرفا بعد از مرگ بیشتر می‌شود. ایشان سلطان‌الاولیاء است و بسیاری از عرفا از جاهای دیگر و حتی خارج از کشور می‌آیند اینجا تا توسل و تبرک کنند. عجیب است که علویان دنیا می‌آیند و خاک این بقعه را به عنوان تبرک از اینجا به آناتولی و اروپا، جاهایی که زندگی می‌کنند، می‌برند.

آیت‌الله‌ عاملی در پایان تأکید کرد: ان‌شاءالله از این به بعد هم بتوانیم نگهداری کنیم و عرضه نگهداری‌اش را داشته باشیم. سردار روس می‌گوید وقتی ما به ایران حمله کردیم، هرچقدر به بقعه نزدیک می‌شدیم، روحیه حماسی عشایر مضاعف می‌شد؛ یعنی آن‌قدر اینجا مهم بود و همه قزلباش‌ها از اینجا الهام می‌گرفتند. از این جهت کار بسیار خوبی صورت گرفته است. ان‌شاءالله در شأن ملت، جمهوری اسلامی و صفویه، این اقدامات صورت بگیرد. از دولت محترم که در دوران جنگ با چنگ و دندان اعتبارات عمرانی را تأمین می‌کند که این نمونه‌ای از آن است، و از تمام دولتمردانی که زحمت کشیدند و بودجه تأمین کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

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