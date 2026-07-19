به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری امروز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در آیین آغاز احیای تزئینات کاشی‌کاری سردر عالی‌قاپو که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل برگزار شد، گفت: برنامه‌های متعددی به منظور ساماندهی و حفاظت از مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز شده و در حال اجرا است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه این پروژه در آستانه روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی و هفته اردبیل آغاز می‌شود، افزود: مهم‌ترین بخش از برنامه‌های جاری، احیای تزئینات کاشی‌کاری دروازه اصلی (سردر) این مجموعه فاخر است که امروز با حضور آیت الله سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در اردبیل، نخستین کاشی‌های مربوط به این بخش در محل نصب شد.

او تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا آبان ماه سال جاری به مرحله تکمیل برسد و همچنین در راستای توسعه فضای مجموعه، فرآیند تملک و آزادسازی ۵۰۰ متر از حریم میراث جهانی آغاز شده است که با انجام آن، وسعت و حریم مجموعه شیخ صفی افزایش خواهد یافت.

جباری ادامه داد: علاوه بر احیای سردر، عملیات احیای رواق‌های بخش تجاری نیز کلید خورده است و با توجه به ضرورت مرمت بناهای جانبی، مرمت‌های اضطراری حمام آقا نقی را آغاز کرده‌ایم در حالی که این مجموعه از سال ۱۳۸۵ تاکنون هیچ‌گونه مرمتی دریافت نکرده بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: همچنین اقدامات مربوط به پشتیبانی تأسیسات و نصب سیستم‌های حفاظتی و دوربین‌های کنترل نیز در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به بودجه تخصیص یافته برای این پروژه‌ها بیان کرد: اقدامات حفاظتی در مجموعه شیخ صفی با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ نیز با همین میزان اعتبار، پروژه‌های جدیدی اجرا شود.

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