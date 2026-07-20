به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، روح‌الله جهانتیغ روز دوشنبه ۲۹تیرماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین افتتاح کارگاه خیاطی و سوزن‌دوزی بانوان در روستای کهک اظهار کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای بانوان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، از اولویت‌های راهبردی مدیریت شهرستان زهک است و برنامه‌های متعددی در این زمینه با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال اجراست.

فرماندار شهرستان زهک افزود: این کارگاه در ۲ بخش خیاطی و سوزن‌دوزی فعالیت می‌کند و با آغاز به کار آن، هفت نفر از بانوان سرپرست خانوار به‌صورت مستقیم مشغول به کار شده‌اند.

او با اشاره به نقش مشاغل خرد در توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها بیان کرد: این واحد تولیدی با همت گروه همیار زنان سرپرست خانوار و تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان زهک راه‌اندازی شده و برای احداث و تجهیز آن بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

او ادامه داد: بانوان شاغل در این کارگاه علاوه بر دوخت انواع پوشاک، با بهره‌گیری از هنر اصیل سوزن‌دوزی سیستان و بلوچستان، آثار ارزشمند و دست‌بافته‌هایی از جمله پرچم جمهوری اسلامی ایران را تولید و روانه بازار می‌کنند.

جهانتیغ تأکید کرد: حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و خانگی، توسعه فرصت‌های اشتغال و تقویت توان اقتصادی بانوان، از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت شهرستان برای افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/