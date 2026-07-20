به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای برنامه‌های آموزشی و حمایت از توسعه صنایع‌دستی، اداره میراث‌فرهنگی شهرستان سمنان با هدف ایجاد بستری مناسب برای هنرجویان و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی، اقدام به برگزاری دوره آموزشی چرم‌دوزی کرده است.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان افزود: این دوره تخصصی با تدریس سرکار خانم حسینی مبین، از اساتید برجسته این حوزه، برنامه‌ریزی شده است تا هنرجویان بتوانند با تکنیک‌های اصولی و کاربردی تولید محصولات چرمی دست‌دوز آشنا شده و توانمندی‌های خود را برای ورود به بازار کار ارتقا دهند.

او در خصوص زمان آغاز این دوره خاطرنشان کرد: این کلاس‌های آموزشی از روز سه‌شنبه، ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۰۸:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.

نصیری در پایان با تأکید بر اهمیت تداوم آموزش‌های تخصصی در حوزه صنایع‌دستی بیان کرد: آموزش، کلید ارتقای کیفیت آثار هنری و حفظ اصالت آن‌ها است و مشارکت هنرجویان در چنین دوره‌هایی علاوه بر کسب مهارت، زمینه را برای شکوفایی خلاقیت و حضور فعالانه‌تر در عرصه صنایع‌دستی شهرستان فراهم می‌کند.

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