به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: در ادامه سلسله برنامه‌های آموزشی این اداره برای احیای صنایع‌دستی بومی، مرحله دوم کلاس‌های رایگان گلیم‌بافی ویژه بانوان، نوجوانان و جوانان در روستای هدف گردشگری قلعه بالا آغاز شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با تأکید بر اهمیت انتقال دانش بومی به نسل‌های آینده افزود: این دوره آموزشی با بهره‌گیری از تجربه و دانش استاد پیشکسوت صنایع‌دستی منطقه، زهرا خانی، برگزار می‌شود تا ضمن پاسداشت میراث ناملموس، زمینه‌ساز انتقال تکنیک‌های اصیل این هنر به نسل جوان روستا باشد.

او در خصوص جایگاه ویژه این روستا تصریح کرد: قلعه بالا در مسیر تثبیت جایگاه خود به عنوان روستای شاخص گردشگری، نیازمند تقویت مؤلفه‌های فرهنگی و صنایع‌دستی اصیل است و برگزاری این دوره‌ها صرفاً یک فعالیت آموزشی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای تقویت هویت فرهنگی و فراهم آوردن فرصت‌های جدید اشتغال‌زایی مبتنی بر ظرفیت‌های محلی است.

رضویان در پایان خاطرنشان کرد: گلیم‌بافی در قلعه بالا ریشه‌ای عمیق دارد و مشارکت فعال بانوان هنرمند در این دوره، گامی ارزشمند برای تحقق اهداف توسعه پایدار گردشگری است و ‌امیدواریم با استمرار این اقدامات، شاهد رونق بیش از پیش اقتصاد روستا و معرفی شایسته هنر هنرمندان این دیار در سطوح ملی و بین‌المللی باشیم.

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