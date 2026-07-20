علیاکبر صالحی، رئیس بنیاد ایرانشناسی در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با تبیین الزامات تحول در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور، بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه دیپلماسی از مناسبات اداری به تعاملات انسانی، فرهنگی و هویتی تاکید کرد و گفت: نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باید شناخت دقیقتری از جامعه ایرانیان مقیم خارج داشته باشند و در چارچوب قوانین و ملاحظات موجود، اطلاعات و ظرفیتهای آنان را شناسایی و بهروزرسانی کنند.
رئیس بنیاد ایرانشناسی با تاکید بر اینکه در مواجهه با انسانها نباید راه گفتوگو را بست، تصریح کرد: آموزههای دینی و سیره پیامبران و ائمه(ع) بر مدارا، کرامت انسانی و گفتوگو حتی با مخالفان تاکید دارد. جذب حداکثری زمانی محقق میشود که زبان احترام، اخلاق و انسانیت جایگزین نگاههای صرفا تقابلی شود.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که رفتار حکیمانه و احترامآمیز، حتی در روابط با طرفهایی که اختلافنظرهای جدی وجود دارد، میتواند از شدت تقابلها بکاهد و زمینه تعامل سازنده را فراهم کند.
وی اعتمادسازی را مهمترین ماموریت دستگاههای فرهنگی و دیپلماسی کشور در قبال ایرانیان خارج از کشور دانست و گفت: باید اصل «جذب حداکثری» را به یک راهبرد عملیاتی تبدیل کنیم. این هدف نیازمند دستورالعملهای روشن، رفتار حرفهای و ارتباط مستمر با ایرانیان خارج از کشور است.
صالحی با تاکید بر نقش فعال سفارتخانهها و سرکنسولگریها افزود: نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران باید به کانونهای فرهنگی و هویتی ایرانیان تبدیل شوند؛ برگزاری شبهای فرهنگی، آیینهای نوروز، شاهنامهخوانی، معرفی هنر، موسیقی، غذا، پوشش و دیگر جلوههای فرهنگ ایرانی، میتواند پیوند نسلهای جدید ایرانیان مقیم خارج را با هویت تاریخی و تمدنی ایران تقویت کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دیپلمات موفق، باید توانایی ایجاد شبکههای ارتباطی، حضور مؤثر در میان ایرانیان، گفتوگو، اعتمادسازی و حفظ سرمایه اجتماعی کشور را داشته باشد. آینده دیپلماسی فرهنگی ایران در گرو تقویت همین ارتباطهای انسانی، مستمر و هوشمندانه است.
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