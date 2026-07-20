به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در پیامی با ابراز تاسف از درگذشت استاد اسماعیل یغمایی، این رخداد را ضایعهای اندوهبار برای جامعه علمی و میراثفرهنگی کشور توصیف کرد.
در متن پیام وزیر آمده است:
درگذشت استاد اسماعیل یغمایی، باستانشناس برجسته و از پیشگامان پژوهشهای میدانی ایران، ضایعهای اندوهبار برای جامعه علمی و میراثفرهنگی کشور است.
آن زندهیاد، عمر پربرکت خویش را وقف پژوهش، کاوشهای علمی، صیانت از میراث تاریخی و تربیت نسلهای متخصص کرد و با تلاشهای ماندگار خود، سهمی بیبدیل در تعمیق شناخت از تمدن و هویت تاریخی ایران ایفا کرد.
اینجانب این ضایعه را به خانواده آن مرحوم، جامعه باستانشناسی، پژوهشگران، دانشگاهیان و همه دوستداران میراثفرهنگی ایران تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز، صبر، سلامتی و شکیبایی مسئلت دارم.
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