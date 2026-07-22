به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، شماره ۲۷۹ ماهنامه سینمایی «فیلم نگار» ویژه تیرماه ۱۴۰۵ با رویکردی آسیبشناسانه به مقوله «سینمای دینی» منتشر شد. این شماره با عنوان «سینمای دینی در جستوجوی زبان» تلاش کرده با عبور از کلیشههای مرسوم، مبانی نظری و تجربیات زیسته فیلمسازان در ساحت روایت امر قدسی مورد بازخوانی قرار گیرد.
میزگرد تخصصی «روایتنگار» با حضور داریوش یاری (فیلمساز) و دکتر سید احمد بطحایی (پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی) به بررسی ابعاد مختلف سینمای دینی، لزوم بازتعریف زیباییشناسی غیبت در نمایش امر قدسی، نقش کارفرمایان فرهنگی در هدایت سینماگران و چالشهای تولید آثار اپیزودیک و کمهزینه پرداختهاند. این گفتگو که با عنوان «چالشهای روایت دینی در سینمای ایران» در این شماره منتشر شده، نگاهی عمیق به ضرورت پرهیز از روایتهای صرفاً مناسکی و رسیدن به ساحت معنا در سینما دارد.
بر پایه این گزارش بخش فیلمنامهنویسی این شماره طبق روال گذشته، دو اثر مهم را برای مطالعه تخصصی مخاطبان ارائه کرده است:
۱. «مردی برای تمام فصول» به قلم رابرت بولت، به عنوان نمونهای کلاسیک و درخشان از درامهای شخصیتمحور دینی و اخلاقی.
۲. «شور عاشقی» نوشته داریوش یاری، که به بازخوانی دراماتیک حماسه کربلادر قالب روایتی متفاوت از دریچه سینما میپردازد.
علاوه بر پرونده اصلی، شماره ۲۷۹ فیلمنگار شامل مقالات تحلیلی و نقدهای سینمایی پیرامون وضعیت پخش آثار سینمایی روز ایران و جهان است که با هدف ارتقای دانش فنی و تحلیلی دانشجویان، سینماگران و عموم علاقهمندان به سینما تدوین شده است.
شماره ۲۷9 ماهنامه سینمایی «فیلمنگار» به صاحب امتیازی بنیاد سینمایی فارابی و با مدیر مسئولی و سردبیری مصطفی محمودی در 112 صفحه و با قیمت ۱۰۰ هزار تومان منتشر شده است و علاقهمندان میتوانند برای خرید نسخه دیجیتال این نشریه به سامانههای «فیلمنگار» به نشانی www.filmnegar.ir و «فیدیبو» به نشانی www.fidibo.com مراجعه کنند.
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