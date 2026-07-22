به گزارش خبرنگار میراث آریا، کتاب «اهواز یک شهر، بیست‌وهفت داستان» که به کوشش غلامرضا رضایی گردآوری و در انتشارات نیلوفر چاپ و منتشر شده، متشکل از بیست‌وهفت داستان کوتاه از نویسندگان مختلف است که در آنها شهر به‌عنوان عنصر مکان نقشی تزئینی ندارد بلکه ابعاد و تشخیص بیشتری پیدا می‌کند تا در قامت شخصیت شهر خود را نشان دهد.

سابقه‌ این نوع نگاه و پرداختن به شهر در ادبیات کهنمان وجود نداشته ولی در موضوع شکل‌گیری و چگونگی پیدایش شهر دستمان خالی نیست و چند متن مانند تاریخ بیهقی، تاریخ نیشابور، تاریخ قومس یا تاریخ بخارا و… نوشته شده است که پیشینیه‌ شهر را از بدو تولد تا دوران بلوغ یا رونق آن توصیف می‌کند که در نوع خودش دستاوردی است.

در این کتاب محور داستان‌ها شهر اهواز است. مکان، صحنه، فضا، زمینه، پس‌زمینه و به‌طور کلی مجموعه‌ای از مظاهر و مناسبات شهر که به همین قصد در کنار هم قرار گرفته‌اند. در انتخاب و گزینش داستان‌ها از پیشکسوتان داستان‌نویسی و نویسنده‌هایی که تجربیاتی دارند و آثاری خلق کرده‌اند. همچنین از جوان‌های مستعد ترجیحا اهوازی که اولین اثر چاپی‌شان است و چند نفری از نویسندگان غیراهوازی و صاحب‌نام که داستانشان در همین حال‌وهوا می‌گذرد، استفاده شده است.

در کتاب «اهواز» آثاری از احمد محمود، نسیم خاکسار، اسماعیل فصیح، امیرحسین چهل‌تن، فرهاد کشوری، احمد بیگدلی، غلامرضا رضایی، کیهان خانجانی، آرش آذرپناه، حبیب پیریاری، مینا معینی، بهاره اله‌بخش، محمد حیاتی، مرجان ظریفی، زینب عصارزادگان، متانت محبی، احسان اسکندری، پیمان آغاجری، منا خان‌نژاد، مجتبی نریمان، مریم دهکردی، آزاده بهروز، آروین صادقی، سمیه عنافچه، پیام ثابت، خاطره اقبال و علی حیاتی منتشر شده است.

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