به‌گزارش خبرگزاری میراث‌آریا، سیدجواد موسوی امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ در جلسه با امام جمعه و فرماندار شهرستان فیروزه با بیان اینکه شهر فیروزه شرایط ویژهای در حوزه صنایع‌دستی دارد، اظهار کرذ: به‌طور میانگین سالانه ۴۰ تا ۵۰ تن سنگ فیروزه از معدن این شهرستان برداشت می‌شود و از هر تن سنگ، حدود ۱۴ کیلوگرم سنگ خالص فیروزه قابل استحصال است که ظرفیت بی‌نظیری برای تولید و اشتغال ایجاد کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به نقش گسترده این صنعت در معیشت مردم منطقه، تصریح کرد: در شهر فیروزه، ۲۰ کارگاه درونشهری، ۵۰ کارگاه خانگی شهری، ۱۵۰ کارگاه روستایی و هزار کارگاه خانگی روستایی فعال هستند و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۲۲ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم در این حوزه اشتغال دارند که نشان‌دهنده تأثیر عمیق این صنعت بر اقتصاد محلی است.

او همچنین به پتانسیل بالای گردشگری معدنی در این منطقه اشاره کرد و افزود: تونل اصلی معدن فیروزه به طول دو کیلومتر و تونل‌های فرعی آن حدود ۵۰ کیلومتر است که با برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند به یکی از مقاصد جذاب گردشگری استان تبدیل شود و زمینه‌ساز رونق صنعت توریسم و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان فیروزه باشد.

هم‌چنین حجت الاسلام امام جمعه شهرستان فیروزه در این جلسه خواستار توجه ویژه به این شهرستان شد.

هم‌چنین فرماندار سهرستان فیروزه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارائه کرد.

او برای همکاری در تعیین تکلیف و واگذاری مالکیت اراضی باغ نشاط به یک مالک اعلام آمادگی کرد.

شهرستان فیروزه با برخورداری از معادن ارزشمند و هنرمندان توانمند در رشته تراش و حکاکی فیروزه، از دیرباز بهعنوان یکی از قطبهای اصلی این صنعت در کشور مطرح بوده و ثبت آن به‌عنوان شهر ملی، افق‌های تازه‌ای را پیش روی توسعه گردشگری و صنایع‌دستی این خطه گشوده است.

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