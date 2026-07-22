توسعه گردشگری گلمکان بر مبنای باغ شهر

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه‌ای که با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر گلمکان برگزار شد، افزود: طبیعت بکر، دلپذیر و باغ‌های گلمکان بخشی از هویت این شهر است و توسعه شهر باید مبتنی بر حفظ هویت باغ شهر باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: گلمکان، پتانسیل بالایی برای احداث اقامتگاه و مراکز گردشگری را دارد که این خود فرصتی طلایی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه محسوب می‌شود.

او تأکید کرد: توسعه گردشگری در گلمکان باید بر پایه حفاظت از اکوسیستم و بهره‌گیری از زیبایی‌های طبیعی منطقه برنامه‌ریزی شود تا ضمن جذب گردشگر، شاهد تخریب منابع طبیعی و باغات نباشیم.

موسوی باغ‌شهر گلمکان را نیازمند اطلاع‌رسانی دانست و گفت: باید تابلوهای اطلاع‌رسانی از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری گلمکان در جاده اصلی استان نصب شود.

در ادامه محمد رکنی معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دتی به توافق صورت گرفته برای ایجاد راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی گردشگری در گلمکان اشاره کرد و گفت: باغ‌شهر گلمکان یک مقصد گردشگری متفاوت در استان خراسان رضوی است که زیرساخت‌های گردشگری از جمله پذیرایی شرایط مناسبی دارد اما حوزه اقامت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: مجموعه اسب‌سواری در این شهر ایجاد شده است که در زمینه گردشگری ورزشی فعالیت می‌کند.

هم‌چنین حمیدرضا نظام‌خواه رئیس شورای شهر گلمکان در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری ومیراث‌فرهنگی این شهر گفت: آمادگی داریم شرایطی را فراهم کنیم که مردم در مسیر توسعه گردشگری گام بردارند.

در ادامه جلسه علی‌اکبر خوشبخت‌نیا شهردار گلمکان به طرح‌های این شهرداری در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: به زودی تابلوهای باغ شهر گلمکان نصب خواهد شد.

همچنین مقرر شد جلسات کارشناسی بیشتری برای تدوین نقشه راه جامع توسعه گردشگری گلمکان با رویکرد باغ شهر برگزار شود تا ضمن رفع موانع، مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی فراهم شود.

شهر گلمکان با برخورداری از آب‌ و هوای کوهستانی و مناظر بکر در دامنه‌های شمالی رشته‌کوه بینالود، همواره به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری طبیعی در نزدیکی کلان‌شهر مشهد مطرح بوده است.

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