۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۴

دوره آموزشی «مروری بر اصطلاحات رایج در نسخه‌شناسی» در کاخ گلستان برگزار شد

دوره آموزشی «مروری بر اصطلاحات رایج در نسخه‌شناسی» در کاخ گلستان برگزار شد

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، میزبان برگزاری دوره آموزشی «مروری بر اصطلاحات رایج در نسخه‌شناسی» شد.

به گزارش میراث‌آریا، دوره آموزشی تخصصی «مروری بر اصطلاحات رایج در نسخه‌شناسی» با تدریس نازی فاطمی مجد و با حضور کارشناسان، راهنمایان و امین اموال های مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان برگزار شد.

این دوره با هدف ارتقای دانش تخصصی کارکنان و آشنایی بیشتر آنان با مفاهیم و اصطلاحات رایج در حوزه نسخه‌شناسی، طی دو نشست در روزهای دوشنبه ۲۹ و سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در تالار شاه‌نشین عمارت باب‌عالی برگزار شد.

در این برنامه آموزشی، شرکت‌کنندگان با مهم‌ترین اصطلاحات و مفاهیم کاربردی نسخه‌شناسی آشنا شدند و مباحث مرتبط با شناخت و توصیف نسخه‌های خطی و کاربرد صحیح اصطلاحات تخصصی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری این دوره در راستای برنامه‌های آموزشی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و با هدف توانمندسازی، ارتقای دانش تخصصی و پویایی کارکنان در زمان تعطیلی موزه‌ها انجام شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050300094
مرضیه امیری
دبیر مرضیه امیری

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