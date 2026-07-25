به گزارش میراثآریا، دوره آموزشی تخصصی «مروری بر اصطلاحات رایج در نسخهشناسی» با تدریس نازی فاطمی مجد و با حضور کارشناسان، راهنمایان و امین اموال های مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان برگزار شد.
این دوره با هدف ارتقای دانش تخصصی کارکنان و آشنایی بیشتر آنان با مفاهیم و اصطلاحات رایج در حوزه نسخهشناسی، طی دو نشست در روزهای دوشنبه ۲۹ و سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در تالار شاهنشین عمارت بابعالی برگزار شد.
در این برنامه آموزشی، شرکتکنندگان با مهمترین اصطلاحات و مفاهیم کاربردی نسخهشناسی آشنا شدند و مباحث مرتبط با شناخت و توصیف نسخههای خطی و کاربرد صحیح اصطلاحات تخصصی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
برگزاری این دوره در راستای برنامههای آموزشی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و با هدف توانمندسازی، ارتقای دانش تخصصی و پویایی کارکنان در زمان تعطیلی موزهها انجام شده است.
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