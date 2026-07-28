به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انجمن مفاخر معماری ایران، با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه وبینار«کرمانشاه، اصالتی به وسعت تاریخ ایران»را برگزار می‌کند.

این وبینار فرصتی است برای روایت میراث، فرهنگ، معماری و ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهر کرمانشاه که روز سه شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۰در بستر اسکای روم برقرار است.

علاقه‌مندان می‌توانند با گزینه میهمان از طریق لینک‏https://www.skyroom.online/ch/richt/tourism در این وبینار شرکت کنند.

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