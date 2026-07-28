به گزارش میراثآریا، مرکز مشاوره و ارائه خدمات تخصصی معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه با همکاری پژوهشکده باستانشناسی در راستای سلسله نشستهای تخصصی میراث فرهنگی و جنگ، نخستین نشست با عنوان «معماری نظامی ساسانی» را روز شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح در سالن پارسه این پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار میکند.
در این نشست تخصصی که با سخنرانی «ژان کلود وواژن» همراه است، موضوع تبادلات، وامگیریها و سازگاریهای معماری نظامی ساسانی در تقابل و تعامل با روم، بیزانس و استپها مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت.
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