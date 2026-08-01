به گزارش خبرنگار میراث‌اریا، پویا طالب‌نیا روز جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از موکب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان در شهرستان قروه اظهار کرد: همزمان با آغاز سفر زائران اربعین حسینی، این موکب در مسیر تردد زائران به مرز بین‌المللی باشماق با هدف تکریم زائران، ارائه خدمات فرهنگی، اطلاع‌رسانی و راهنمایی مسیر راه‌اندازی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در کنار خدمات‌رسانی به زائران، معرفی ظرفیت‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و همچنین توانمندی‌های صنایع‌دستی استان کردستان نیز در دستور کار قرار دارد تا زائران با ظرفیت‌های متنوع این استان بیشتر آشنا شوند.

او عنوان کرد: رویداد بزرگ اربعین فرصت ارزشمندی برای معرفی فرهنگ، تاریخ، تمدن و هنر استان به زائران از نقاط مختلف کشوراست و تلاش کرده‌ایم از این ظرفیت به بهترین شکل بهره‌برداری کنیم.

طالب‌نیا با اشاره به برپایی فروشگاه صنایع‌دستی در جوار این موکب یادآور شد: محصولات صنایع‌دستی هنرمندان شهرستان قروه در این فروشگاه عرضه شده است و زائران می‌توانند ضمن آشنایی با هنرهای بومی کردستان، از تولیدات هنرمندان استان نیز بازدید و خرید کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: این موکب تا پایان ایام اربعین حسینی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و خدمات فرهنگی، راهنمایی و اطلاع‌رسانی لازم را به زائران ارائه می‌کند.

او از تلاش عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران برپایی این موکب قدردانی و بر تداوم خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی تاکید کرد.

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