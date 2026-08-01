به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صلاح نصراللهی اظهار کرد: با همکاری و مساعدت اعضای انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی، ماموران پاسگاه انتظامی گل‌تپه و نیروهای یگان حفاظت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سقز، یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز از یک خودروی عبوری در محور مواصلاتی روستایی صاحب به زیویه کشف و ضبط شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سقز افزود: در این رابطه سه نفر شناسایی و دستگیر شدند و پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شده و موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

او با اشاره به ممنوعیت استفاده از تجهیزات فلزیاب بدون مجوز، گفت: بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط به فلزیاب‌ها، ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از آن، منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

نصراللهی از شهروندان خواست در راستای حفاظت از میراث‌فرهنگی و مقابله با سودجویان و غارتگران آثار تاریخی، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در حوزه میراث‌فرهنگی، موضوع را برای پیگیری به اداره شهرستان‌ اطلاع دهند.

انتهای پیام/